Outono: conheça os benefícios do caqui e da pinha

Junto com a mudança das estações, uma nova variedade de frutas também inicia seu ciclo. As chamadas “frutas da estação” são aquelas que se tornam propícias para consumo apenas em determinadas épocas do ano. É o caso do caqui e da pinha, típicos do outono.

“Além de mais saborosos, quando consumidos na sua época também são mais nutritivos”, explica Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti.

Fruto originário de países asiáticos, o caqui é uma excelente fonte de energia, com aproximadamente 120 kcal para cada 100g de fruta, além de ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares e do câncer de próstata. A nutricionista destaca que isso acontece devido ao fato do fruto ser rico em licopeno e carotenóides. E não para por aí: “o caqui é uma boa fonte de vitamina C, que atua na imunidade, no sistema antioxidante e na produção natural de colágeno no nosso corpo”, complementa Renata.

Por ser uma fruta doce, apresenta um teor de carboidratos de, em média, 30g na mesma porção de 100g. Isso faz dele uma fruta energética e ótima para sobremesas. Já pessoas com restrição à frutose, como os diabéticos, devem priorizar seu consumo como sobremesa de refeições como o almoço e o jantar. “Isso porque a fruta isolada tem absorção mais rápida e pode alterar a glicemia de um diabético”, explica a nutricionista.

Na hora de escolher qual caqui levar para casa, é importante observar a cor da casca – que deve estar entre o tom alaranjado e o vermelho – e verificar se está íntegra e sem bolores. “Se a casca tiver alguma rachadura ou a polpa estiver muito amolecida, o consumo deve ser feito mais rapidamente”, orienta.

A nutricionista indica a ingestão do caqui in natura em lanches ou como sobremesa das refeições principais. Pode ser incluído em receitas como geleias, sorbet, tortas doces, mousses e pavês. Algumas receitas salgadas também podem incluir essa fruta, como molhos para massas e saladas.

Já a pinha, também conhecida como fruta do conde, tem baixo teor calórico, contendo em média 80 kcal. Além disso, “é fonte de potássio, que auxilia no controle da pressão arterial e na prevenção de câimbras, além de ajudar na saúde intestinal e na produção natural de colágeno no nosso corpo”, finaliza Renata.

A nutricionista selecionou receitas práticas e saborosas para serem inseridas na rotina:



Mousse de pinha

Ingredientes:

5 pinhas médias

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

1 envelope de gelatina sem sabor

Modo de Preparo:

Prepare a gelatina conforme instruções da embalagem. Bata tudo no liquidificador e leve para gelar em um refratário, por pelo menos 6 horas antes de servir.

Suco de pinha com água de coco

Ingredientes:

1 xícara de pinha picada

1 xícara de água de coco

Suco de 1 limão

Gelo a gosto

Modo de Preparo:

Bata tudo no liquidificador e consuma em seguida.

Muffin de caqui

Ingredientes:

1 xícara de polpa de caqui

4 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de farinha de trigo

½ xícara de farinha de aveia

1/2 xícara de açúcar

2 ovos

100mL de iogurte natural

1 colher de chá de canela em pó

Suco de 1 limão

½ xícara de castanhas de caju picadas

Modo de Preparo:

Pré-aqueça o forno a 200 graus. Bata no liquidificador o caqui, a manteiga, o iogurte e o limão. Transfira para uma vasilha e misture os demais ingredientes, exceto as castanhas. Misture bem, até formar uma massa homogênea. Acomode a massa em forminhas de cupcake e decore com as castanhas picadas. Leve para assar por cerca de 20 minutos.

Petisco de queijo com caqui

Ingredientes:

2 palitos de queijo coalho

1 caqui médio

Mel a gosto

Modo de Preparo:

Faça cubinhos com o queijo coalho e grelhe cada um dos lados. Corte o caqui em tiras, de modo que possam ser acomodadas sobre os cubos de queijos. Prenda o caqui no queijo com palitos de dentes ou próprios para petiscos. Regue com o mel e sirva.