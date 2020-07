Outlander Sport. Novo SUV da Mitsubishi

A Mitsubishi Motors acaba de apresentar seu mais novo veículo: o Outlander Sport, um utilitário esportivo premium que se une ao já consagrado ASX como mais uma opção da marca japonesa dentro do segmento de SUVs compactos.

Disponível nas versões GLS, HPE 2WD e HPE AWD, o Outlander Sport traz um design extremamente moderno e imponente, que transmite toda a valentia e esportividade de um legítimo Mitsubishi Motors. O modelo já está disponível na rede de concessionários da marca em todo o Brasil com preço inicial de R$ 119.990.

Com a chegada do Outlander Sport, a linha de veículos que a Mitsubishi Motors oferece a seus clientes fica ainda mais completa. Também produzido na fábrica da HPE Automotores em Catalão (GO), o ASX se reforça como opção de entrada da marca, seguido pelo Outlander Sport.

A maior gama de opções, especialmente no segmento de SUVs compactos – um dos que mais cresce na indústria automobilística brasileira – permitirá à marca atingir um número maior de consumidores com os mais diferentes perfis, desde os amantes da condução off-road até aqueles que rodam mais sobre o asfalto.

O Outlander Sport tem capacidade para transportar com conforto até cinco passageiros adultos e é equipado de série com o sistema de entretenimento de última geração da JBL, marca ícone em aparelhos de som de qualidade. Compatível com as interfaces Apple CarPlay e Google Android Auto, a central multimídia oferece tela sensível ao toque de 7 e total integração com smartphones, rodando aplicativos que se tornaram essenciais no dia a dia, como Waze, Google Maps e Spotify. Na versão de topo HPE AWD, a tela do sistema é maior, com 9 polegadas.

“O mercado de SUVs é atualmente responsável por um a cada quatro veículos emplacados no País. Nesse contexto, o Outlander Sport é extremamente completo, traz o design mais avançado da Mitsubishi Motors e chega para ser um dos mais vendidos. O Outlander Sport é mais uma opção de compra para os nossos clientes no segmento que mais cresce no Brasil”, afirma Fernando Julianelli, CMO da HPE Automotores do Brasil, empresa que detém a produção e a comercialização dos modelos Mitsubishi Motors no País.

O Outlander Sport é produzido na moderna fábrica da HPE em Catalão (GO) e é mais uma opção da marca, que já oferece a gama mais completa de utilitários do mercado, com ASX, Eclipse Cross, L200 Triton, Outlander, Pajero Full e Pajero Sport.

Aparência atual e esportiva

O Outlander Sport traz o que existe de mais atual em termos de design na linha Mitsubishi Motors em todo o mundo. Chamado de Advanced Dynamic Shield, o estilo traz uma dianteira extremamente agressiva, com para-choque redesenhado e grade dianteira prateada. O visual moderno do modelo é complementado pelas duas peças em formato de bumerangue, que conectam grade, faróis, para-choques e luzes auxiliares.

Outro elemento estético marcante na dianteira fica por conta dos faróis de neblina agrupados com as luzes de direção em cubos verticais. O resultado é uma frente alta, moderna e imponente, que transmite status, valentia e esportividade.

O design do Outlander Sport chega acompanhado de tecnologias de última geração. Uma delas é a iluminação Full LED nos faróis e lanternas, que reforçam o ar de esportividade ao trazer luzes finas que invadem a lateral do modelo. A aparência moderna é complementada pelas rodas com acabamento diamantado de série e aros de 18 polegadas.

Mais comodidade ao motorista e passageiros

A lista de equipamentos do SUV é extensa. Desde a versão de entrada GLS há direção elétrica, ar-condicionado automático, duplo airbag frontal, controles eletrônicos de estabilidade e de tração, freios a disco nas quatro rodas com ABS, distribuidor eletrônico de frenagem (EBD), assistente de emergência (BAS), Brake Override System (BOS), que atua nos pedais durante as frenagens, assistente de saída em rampas (Hill Start Assist System – HSA), ancoragem Isofix para cadeirinhas infantis, ajuste de altura do facho principal dos faróis, vidros elétricos nas quatro portas, travamento automático das portas, sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) e câmera de ré.

O Outlander Sport também traz de série – nas versões HPE – a chave presencial, permite abrir o veículo somente por aproximação e acionar o motor por botão, sem a necessidade de tirar a chave da bolsa ou do bolso.

As versões de topo também trazem bancos em couro (com opção bicolor nas cores preto e bege), aquecimento dos assentos dianteiros, ajustes elétricos para o motorista, grade frontal prateada com acabamento em preto brilhante, detalhes cromados nas fendas laterais, sensores de chuva e crepuscular, full airbags (bolsas frontais, laterais, de cortina e para os joelhos do motorista) e retrovisores com rebatimento elétrico, luzes de seta integradas e desembaçador.

Novo Sistema de Entretenimento JBL

A cabine do Outlander Sport promete encantar os consumidores que curtem tecnologia. O SUV compacto traz em sua gama uma das mais modernas centrais multimídia do mercado. A tela touch screen de 7 ou de 9 polegadas – dependendo da versão – da marca JBL tem respostas ágeis, gráficos de alta resolução e oferece Bluetooth, tomada USB e as interfaces Google Android Auto e Apple CarPlay, tudo em português brasileiro. Nas versões HPE, o sistema traz ainda comando de voz e GPS nativo.

Motor 2.0 flex

Todas as versões do novo Outlander Sport saem de fábrica equipadas com o eficiente motor 2.0 16V flex de quatro cilindros com bloco em alumínio, dotado de duplo comando de válvulas com abertura e fechamento variáveis na admissão e no escape.

O propulsor produz 170 cv de potência com etanol e 160 cv com gasolina a 6.000 rotações (com ambos os combustíveis). Já o torque fornecido às rodas é de 23 kgf.m com etanol, e de 22 kgf.m com gasolina, sempre a 4.250 rpm.

Em todas as versões, o motor é conectado ao câmbio automático CVT com INVECS-III. A transmissão do tipo continuamente variável prioriza a economia de combustível e a eficiência energética, fazendo o motor operar em regimes de giro menores no trânsito ou na estrada, em velocidade constante. E para as situações de maior esportividade, há o Sport Mode em que o câmbio simula seis marchas e permite trocas manuais por meio dos paddle-shifters no volante.

Um verdadeiro 4×4

O Outlander Sport é um dos únicos SUVs de sua categoria a dispor de arquitetura de um legítimo 4×4. Sua plataforma herdada do irmão maior Outlander garante robustez acima da média mesmo nas versões 2WD, com bons ângulos de entrada e saída, 215 milímetros de altura em relação ao solo e posição de dirigir elevada.

A disposição mais vertical dos assentos realça o espaço na cabine, uma das mais generosas dentre os SUVs compactos. Os 2,67 metros de distância entre-eixos garantem ótimos vãos para pernas e cabeças, e acomodação com grande conforto para até 5 passageiros adultos.

Um ponto alto do Outlander Sport é a geometria de suspensão traseira por braços múltiplos. O conjunto entrega ao condutor um controle dinâmico excepcional sobre o asfalto, enquanto na terra a robustez se impõe e transmite segurança. Essa destreza em situações fora-de-estrada atinge o seu ápice na versão AWD (All-Wheel Drive) com tração integral.

Para a maior comodidade do condutor, o sistema opera eletronicamente de forma automática e adapta o veículo às condições de momento, alternando, quando necessário, a distribuição da energia entre os eixos dianteiro (4×2) e traseiro (4×4).

Em situações off-road, essa distribuição chega a ser de 50/50, ou seja, igualmente repartida, para que o veículo possa superar obstáculos mais difíceis. Há ainda o modo Lock, que ajusta o sistema para ficar no 4×4 o máximo de tempo. Confira abaixo cada um dos modos:

– 2WD: Modo para condução em rodovias normais, secas e asfaltadas; tração nas rodas dianteiras.

– 4WD Auto: Modo padrão que controla automaticamente a distribuição de torque para as 4 rodas, de acordo com as condições de direção.

– 4WD Lock: Modo para condições escorregadias, quando o veículo trafegar por vias de areia, terra ou neve. A grande quantidade de torque aplicado aos pneus traseiros permite sair de áreas escorregadias, e a força de tração possibilita atravessar trechos off-road mais exigentes.

Versões, cores e revisões

O novo Outlander Sport já está disponível nas concessionárias de todo o país em diversas cores. São elas: Azul Baikal perolizado, Branco Fuji perolizado, Cinza Londrino perolizado, Marrom Laterita, Prata Lítio, Vermelho Lucid, Preto Ônix Pearl perolizado e Prata Cool.

O SUV tem três anos de garantia sem limite de quilometragem, além da MitRevisão com preços fixos e o programa de recompra garantida da rede Mitsubishi.

Valores

Outlander Sport GLS 2WD – R$ 119.990

Outlander Sport HPE 2WD – R$ 132.990

Outlander Sport HPE AWD – R$ 138.990