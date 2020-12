Outback vence Prêmio ReclameAqui de melhor atendimento

O Outback Steakhouse foi reconhecido mais uma vez no Prêmio ReclameAqui “As melhores empresas para o consumidor 2020”, que há 10 anos premia e homenageia as companhias mais bem preparadas para atender seus clientes. Vencedor na categoria Alimentos pelo quinto ano consecutivo, a marca foi escolhida pelos consumidores como a melhor do segmento por meio de voto popular, após atender rigorosos critérios de seleção.

“O Outback sempre foi reconhecido por promover encontros especiais e em um ano tão desafiador como o que passamos, nossa maior preocupação foi levar o #MomentoOutback para dentro da casa dos nossos consumidores de forma completa e segura. Apostamos em ações que tiveram como principal objetivo reforçar nosso alto padrão de atendimento e nossa hospitalidade, mesmo que à distância”, destaca Melissa Casagrande diretora de Experiência do Cliente da Bloomin’ Brands, grupo detentor da marca Outback.

Além dos inúmeros lançamentos anunciados ao longo do ano, a rede de restaurantes se preocupou em implementar o serviço de delivery para que pudesse atender os pedidos de seus fãs, mesmo no período em que os restaurantes estiveram fechados. O que estava previsto para acontecer em 10 meses foi posto em prática em 10 dias, e hoje a opção de entrega está disponível em 106 unidades espalhadas pelo Brasil.

Entre as outras apostas adotadas pelo Outback está o envio do tradicional pão australiano como cortesia, em todos os pedidos feitos, acompanhando da manteiga e de dicas de como aquecê-lo para deixar igual ao dos restaurantes. Além de instruções, a casa sugere playlist no Spotify, com músicas que garantem um ambiente animado como o dos restaurantes e envia recomendações para deixar a luz mais baixa, assim como nas lojas.

As unidades da marca passaram ainda a entrar em contato com cada cliente por telefone para saber se tudo chegou bem e como foi a experiência do consumidor. “A hospitalidade no atendimento é uma das nossas principais marcas e o prêmio é um reconhecimento de que todo esforço deu certo e valeu muito a pena”, reforça Melissa.

O Prêmio ReclameAqui 2020 elegeu mais de 100 empresas, em categorias como Alimentação, Bancos, Bebidas, Beleza, Casa e Construção, E-commerce, Higiene e Limpeza, Operadoras e Administradoras de Cartões, entre outras.

Em Ribeirão Preto, o Outback Steakhouse possui duas unidades:

– Outback RibeirãoShopping (Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, nº 1540, loja 300 – 7ª Expansão, Jardim Califórnia), telefone (16) 3911-2222;

– Outback Shopping Iguatemi (Av. Luiz Eduardo Toledo Prado, n° 900, loja 2006A – piso superior, Vila do Golf), telefone (16) 3600-0137.

Para mais informações, consulte o site www.outback.com.br.