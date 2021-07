Otimismo do empresário cresce pelo segundo mês consecutivo

A confiança dos empresários continua crescendo – e pelo segundo mês consecutivo. É o que aponta o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo). Segundo o levantamento de julho, o otimismo dos empresários cresceu 9,1% na transição entre os meses. O indicador que, em junho, estava em 90,6 pontos, chegou a 98,9.

O que também aumentou significativamente foi o Índice das Condições Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC), que passou de 56,3 para 68,4 pontos neste mês, representando um aumento de 21,5%. No mês anterior, em comparação a maio, o crescimento havia alcançado 5,4%. A adaptação do comércio ao contexto da crise sanitária e o avanço da vacinação estão por trás da melhora deste cenário.

Os demais subíndices que compõe a avaliação da confiança dos gestores também apresentaram alta, apesar do resultado de alguns serem menos expressivos com relação ao mês anterior, como o Índice de Expectativa do Empresário do Comércio (IEEC), que aumentou 4,5% contra 10,5%, em junho. Já o Índice de Investimento do Empresário do Comércio (IIEC) obteve alta de 7,8% (6,2% em junho).