Os vices ‘em alta’ antes das convenções

Pelo menos 6 nomes estão em alta para serem os vices a completar as chapas nas convenções que vão acontecer nos próximos dias em Americana.

No PSDB o nome hoje mais forte é o da médica Rosa Sacilotto, casada com o ex-vereador Antonio Carlos Sacilotto e tucano com larga experiência. Ela era tida como candidata a vereadora mas foi poupada e posta em stand-by para ser o nome a vice.

Parte da assessoria tucana ainda espera a vinda do empresário Ricardo Molina (Republicanos), mas seu nome perdeu força depois que reuniu outros partidos e disse que vai manter-se na corrida.

No PDT os caminhos se dividem entre a solução caseira e a vinda de um nome para agregar. O vereador Dr Otto (Cidadania) subiu de cotação nos últimos dias. Adversários acreditam que a solução caseira seria com o empresário Dimas Zulian (Rede).

No PV de Chico Sardelli, nomes do partido se animaram depois de circular a informação que o PSDB vai de chapa pura. O vereador Tiago Martins e a suplente Ligia estariam nesta nova lista- alternativa.

Outro nome da solução caseira seria o vereador Odir Demarchi (PL), bem votado em 2018 para deputado estadual e ‘problema’ para a chapa do partido.

No PSD de Talitha De Nadai, um nome que subiu de coração é o ex-vereador Guilherme Tiosso, do mesmo partido. Eleito em 2016, Tiosso é bom comunicador e daria ar de renovação à chapa.