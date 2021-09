Os Top3 Twitchers do Brasil

Casimito (Casimiro Miguel), Loud Coringa (Victor Augusto) e Alanzoka (Alan Ferreira) são os três melhores influenciadores do Twitch no Brasil, segundo o voto popular do Prêmio iBest 2021. Além da votação aberta aos brasileiros, a Academia iBest também elegeu os Top3 pelo enfoque técnico, que são Gaulês (Alexandre Gaulês), Nobru (Bruno Goes) e YoDa (Felipe Noronha). A votação popular para a escolha do vencedor irá até o dia 24 de outubro em premioibest.com.

No Brasil, o Twitch ganhou popularidade com a expansão dos jogos digitais e parte deste crescimento se deve à qualidade dos streamings realizados na plataforma, onde é possível encontrar especialistas em conteúdos variados, desde e-sports à esportes e música. Eleitos pelo voto popular Casimito, Alanzoka e Loud Coringa somam juntos mais de 8 milhões de inscritos no Twitch. Pela Academia, Gaulês , Nobru e YoDa , outros três fenômenos nacionais em streaming, contabilizam mais de 8 milhões de inscritos na plataforma.

Acesse o site para saber mais sobre cada finalista. “Todos os finalistas são também campeões em venda de assinatura na plataforma (os “subs”), o que denota o interesse do consumidor brasileiro não somente consumir este tipo de conteúdo especializado, mas também ter benefícios e serviços adicionais dentro do universo destes streamers de ponta” afirma Marcos Wettreich, fundador e CEO do prêmio. “Estamos vendo aqui o nascimento e crescimento de exemplos do que poderá ser a TV do futuro – onde a interação e serviços adicionais se juntam ao conteúdo, e o Twitch é uma excelente plataforma para o crescimento destes novos fenômenos da comunicação”, completa. Os vencedores serão divulgados entre 08 e 12 de novembro e poderão utilizar por um ano a certificação de excelência iBest, que, diferentemente de outras premiações, tem sua seleção baseada em algoritmo próprio que pesquisa e quantifica milhares de iniciativas, apontando matematicamente os destaques de cada segmento. Em 2021, o iBest projeta mais de 10 milhões de votos únicos ao longo da edição.