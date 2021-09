Os Top3 Influenciadores do Twitter do Brasil

Danilo Gentili, Felipe Neto e Whindersson Nunes são os três melhores influenciadores do Twitter no Brasil, segundo o voto popular do Prêmio iBest 2021. Além da votação aberta aos brasileiros, a Academia iBest também elegeu os Top3 pelo enfoque técnico, que são Felipe Neto, Luciano Huck e Marcos Mion. A votação popular para a escolha do vencedor irá até o dia 24 de outubro no site premioibest.com.

O Twitter ganhou maior popularidade no Brasil a partir de 2008. Dinâmico e ágil, já faz parte da rotina de milhares de famosos, que compartilham opiniões e posicionamentos. Somente os indicados pelo júri popular, Danilo Gentili, Felipe Neto e Whindersson Nunes contabilizam mais de 52 milhões de seguidores na rede. Já Luciano Huck e Marcos Mion, selecionados pela Academia, contam com mais de 26 milhões de fãs no app.

Acesse o site para saber mais sobre cada finalista. “Em um momento tão polarizado como o atual, aqueles que melhor sabem lidar com o Twitter tem na mão a capacidade de levar suas visões e comentários para milhões de brasileiros, com imediato entendimento e capacidade de replicação. Estamos vendo na final aqueles que não somente tem grande base de seguidores, mas que melhor sabem se comunicar frequentemente com todo o universo digital” afirma Marcos Wettreich, fundador e CEO do prêmio. Os vencedores serão divulgados entre 08 e 12 de novembro e poderão utilizar por um ano a certificação de excelência iBest, que, diferentemente de outras premiações, tem sua seleção baseada em algoritmo próprio que pesquisa e quantifica milhares de iniciativas, apontando matematicamente os destaques de cada segmento. Em 2021, o iBest projeta mais de 10 milhões de votos únicos ao longo da edição.