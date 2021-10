Os Top3 em Meio Ambiente e Sustentabilidade no Brasil

Gisele Bündchen, Greenpeace e WWF Brasil são os três melhores (Top3) em conteúdo sobre meio ambiente e sustentabilidade no Brasil, segundo o voto popular do Prêmio iBest 2021. Além da votação aberta aos brasileiros, a Academia iBest também elegeu os Top3 pelo enfoque técnico, que são André Trigueiro (Mundo Sustentável), Gisele Bündchen e WWF Brasil. A votação popular para a escolha do vencedor irá até o dia 24 de outubro em premioibest.com.

Proteger os recursos naturais e garantir um mundo melhor para gerações futuras, no qual o desenvolvimento tecnológico e o social progridem sem causar danos graves ao planeta, é interesse comum a milhões. No universo digital hoje encontram-se diversas iniciativas que transmitem e discutem informações relacionadas à temática com o objetivo de conscientizar a população, como a modelo e ativista Gisele Bündchen, o Greenpeace e o WWF Brasil, que também usam as redes sociais para o mesmo fim. Os três somam – apenas no Instagram – um contingente de 18 milhões de seguidores. Pela Academia iBest, o jornalista André Trigueiro, que oferece conteúdos acerca do meio ambiente a aproximadamente meio milhão na mesma rede, completa a lista de finalistas da categoria.

Acesse o site para saber mais sobre cada finalista. “A internet viabilizou, através do seu alcance, o acesso ao tema, aumentando o interesse e conhecimento da população” afirma Marcos Wettreich, fundador e CEO do prêmio. “Entendemos ser importante apontar aos brasileiros quais iniciativas têm maior apelo e afinidade no universo digital, para que seja um exemplo para tantas outras, aumentando a visibilidade e desenvolvimento do tema”, completa. Os vencedores serão divulgados entre 08 e 12 de novembro e poderão utilizar por um ano a certificação de excelência iBest, que, diferentemente de outras premiações, tem sua seleção baseada em algoritmo próprio que pesquisa e quantifica milhares de iniciativas, apontando matematicamente os destaques de cada segmento. Em 2021, o iBest projeta mais de 10 milhões de votos únicos ao longo da edição.