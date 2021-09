Os Top3 em Cultura e Curiosidades

Fatos Desconhecidos, Manual do Mundo e Você Sabia? são os três melhores conteúdos de cultura e curiosidades do Brasil, segundo o voto popular do Prêmio iBest2021. Além da votação aberta aos brasileiros, a Academia iBest também elegeu os Top3 pelo enfoque técnico, que são Canal Nostalgia, Incrível e Manual do Mundo. A votação popular para a escolha do vencedor irá até o dia 24 de outubro no site premioibest.com.

Com a gama de conteúdos disponíveis na internet, fica bem mais fácil aprender e desvendar curiosidades. Tanto Manual do Mundo, vencedor do iBest em 2020 pela Academia, Fatos Desconhecidos e Você Sabia?, que ficou entre os Top3 no ano passado, cumprem essa tarefa sem deixar de lado o entretenimento. Os três canais somam hoje mais de 63 milhões de inscritos no Youtube. Pela Academia, somam-se o Canal Nostalgia, de Felipe Castanhari, e o Incrível, com testes e conteúdos diferenciados.

Acesse o site para saber mais sobre cada finalista. “Os Top3 produtores de conteúdo sobre Cultura e Curiosidades falam hoje com dezenas de milhões de audiência, tendo inclusive uma função social na divulgação de conhecimento e em despertar o interesse dos brasileiros para tal. O vencedor será aquele que souber melhor mesclar a qualidade e interesse de sua informação ao seu próprio estilo de comunicação”, afirma Marcos Wettreich, fundador e CEO do prêmio. Os vencedores serão divulgados entre 08 e 12 de novembro e poderão utilizar por um ano a certificação de excelência iBest, que, diferentemente de outras premiações, tem sua seleção baseada em algoritmo próprio que pesquisa e quantifica milhares de iniciativas, apontando matematicamente os destaques de cada segmento. Em 2021, o iBest projeta mais de 10 milhões de votos únicos ao longo da edição.