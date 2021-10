Os Top3 Conteúdo de Saúde do Brasil

Bem Estar, Karina Peloi e Portal Drauzio Varella são os três melhores em conteúdos de saúde no Brasil, segundo o voto popular do Prêmio iBest 2021. Além da votação aberta aos brasileiros, a Academia iBest também elegeu os Top3 pelo enfoque técnico, que são Bem Estar, Minha Vida e Portal Drauzio Varella. A votação popular para a escolha dos campeões irá até o dia 24 de outubro em premioibest.com.

Um levantamento feito pelo Minuto Saudável mostra que 94,4% dos brasileiros buscam informações sobre saúde na internet. Contribuindo com as fontes de informações, estão o programa Bem Estar, a nutricionista Karina Peloi e o portal do médico Drauzio Varella (vencedor em 2020 pelo júri oficial). Estes somam – apenas no Instagram – um contingente de mais de 6 milhões de seguidores. Pela Academia iBest, Minha Vida (vencedor em 2020 pelo júri popular) – se junta à lista de finalistas.

Acesse o site para saber mais sobre cada finalista. “Ao iBest cabe a responsabilidade de apontar o que é de maior interesse e afinidade para os brasileiros no universo digital, ao oferecer a oportunidade de eleger por votação aberta os melhores nas mais variadas categorias” afirma Marcos Wettreich, fundador e CEO do prêmio. “A competição pelo título de melhor do Brasil nunca esteve tão acirrada, e todos os finalistas são expoentes e merecedores da vitória”, completa. Os vencedores serão divulgados entre 08 e 12 de novembro e poderão utilizar por um ano a certificação de excelência iBest, que, diferentemente de outras premiações, tem sua seleção baseada em algoritmo próprio que pesquisa e quantifica milhares de iniciativas, apontando matematicamente os destaques de cada segmento. Em 2021, o iBest projeta mais de 10 milhões de votos únicos ao longo da edição.