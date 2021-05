Os melhores destinos de glamping no mundo

Desde antigos celeiros de ovelhas, passando por barracas em um safári, até trailers airstream no meio da cidade, o viajante pode ter uma viagem para desconectar com luxo e conforto

Muitos viajantes curtem montar uma barraca para acampar e abrir mão das mordomias para desconectar por alguns dias. No entanto, outra parte também gosta bastante de viajar com mais conforto e reservar acomodações de luxo. Por que, então, não aproveitar o melhor dos dois mundos e se hospedar em uma barraca, acampamento ou tenda de luxo? Pensando nisso, a Booking.com selecionou alguns dos melhores destinos de glamping pelo mundo, para desconectar com luxo, conforto, e inspirar viajantes que aguardam o momento em que for seguro viajar novamente.

La Bergerie Du Plateau – Cros-de-Géorand, Ardeche, França

Localizado no centro das Montanhas de Ardèche, o La Bergerie Du Plateau é um celeiro de ovelhas de 1830 que foi restaurado e mantém até hoje suas verdadeiras características de construção em madeira e pedras expostas. Localizado a 1.200 metros de altitude, ele oferece aos hóspedes uma variedade de locais exóticos de glamping, como um trailer de madeira, um chalé assimétrico, uma kota (chalé finlandês) ou uma barraca com um domo com vistas panorâmicas. Independentemente de qual opção o viajante escolher, ele terá uma hospedagem relaxante e o equilíbrio perfeito entre simplicidade, autenticidade e paisagens, vivenciando uma experiência rústica, porém com muita comodidade.

Ajuma Strandkamers – Zandvoort, Holanda

O Ajuma Strandkamers é um glamping a beira mar, localizado na areia de uma área de praia privativa em Zandvoort. Os hóspedes irão vivenciar uma experiência única ao se desconectarem verdadeiramente, acordando e se deparando com uma vista maravilhosa para o mar, através das janelas e do terraço da acomodação. Todas as unidades contam com banheiro privativo com chuveiro, secador de cabelo e amenidades de banho gratuitas.

Glamping Canonici di San Marco – Mirano, Itália

Hospedar-se no Glamping Canonici di San Marco fará o viajante se sentir mais como um membro da família real do que um mochileiro rústico. Localizado a 25 minutos de carro de Veneza, cada barraca dessa acomodação é decorada de forma única com artigos ornamentais e móveis de luxo do mundo todo, além de contar com banheiro privativo com chuveiro, bidê e produtos de banho grátis. A região ao redor é de ambientes charmosos e históricos, de um interior tranquilo entre a Lagoa de Veneza e o Rio Brenta, onde, no passado, os Doges e as famílias nobres de Veneza tinham suas casas de veraneio.

Venturi Glamping – São Miguel do Gostoso, Brasil

Localizado em uma das regiões de praia mais famosas do Rio Grande do Norte, o Venturi Glamping oferece acomodações em estilo rústico, porém muito confortáveis e com sofisticação. Os hóspedes poderão desfrutar de um café da manhã continental e do jardim ao redor. Essa é uma acomodação perfeita para desconectar e relaxar, pois está em uma região tranquila da cidade, com bastante natureza, cujos arredores podem ser explorados em um passeio a pé ou de bicicleta .

Satao Elerai – Amboseli, Quênia

Satao Elerai é um acampamento de luxo e ecológico em um safári perto do Parque Nacional de Amboseli. Cada barraca foi desenvolvida para oferecer muito conforto, com fachadas belíssimas que complementam o ambiente deslumbrante ao redor. Elas oferecem vistas incríveis do Monte Kilimanjaro e varandas privativas com vistas das planícies do Parque Nacional de Amboseli, onde elefantes, girafas e zebras podem ser avistados, transformando a hospedagem em uma experiência inusitada e singular.

Oxford Riverside Glamping – Oxford, Reino Unido

Oxford Riverside Glamping tem uma ótima localização, pois fica em um terreno particular ao lado do Rio Tâmisa e a apenas 6 km do centro de Oxford. Cada tenda dessa acomodação é equipada com uma cama de casal, aquecimento elétrico, tomadas e uma lareira externa. Os viajantes que se hospedarem ali terão uma verdadeira experiência de acampamento de luxo. Além disso, a acomodação fica a uma caminhada curta de Farmoor Reservoir, local que oferece passeios de barco a vela, windsurf e pesca, sendo o destino ideal para uma viagem relaxante e rural.

Notel – Melbourne, Austrália

Se você tem interesse em uma experiência de camping, mas as atividades a céu aberto não são suas preferidas, o Notel pode ser uma ótima opção de acomodação. Localizado em uma cobertura no coração da cidade Melbourne, com acesso através da entrada de um “bar” secreto, o Notel oferece aos hóspedes acomodações em trailers do modelo airstream cromados. Esses trailers urbanos de quase 10 metros são equipados com seu próprio deck, um lounge, cama queen-size e banheiro com produtos de banho e mini bar grátis. Alguns deles contam até com uma banheira de hidromassagem privativa com vistas de Melbourne. Com todas essas comodidades, essa acomodação proporciona uma hospedagem diferenciada, para desconectar em meio à cidade.

Under Canvas Zion – Virgin, Estados Unidos

As tendas de luxo deste glamping deixarão os viajantes deslumbrados. Localizado em um enorme terreno ao lado do incrível Parque Nacional Zion, o Under Canvas Zion oferece uma experiência única devido à exuberante paisagem ao redor, com as rochas vermelhas majestosas que tornam o parque tão famoso. Além de toda a comodidade das três barracas e das vistas maravilhosas, os hóspedes poderão explorar as atividades de escalada, ciclismo, trilhas a pé, safáris, passeios a cavalo, passeios de balão de ar quente, passeios de helicóptero, caiaque ou quadriciclo. Massagens no local e sessões de yoga também estão disponíveis, conferindo ainda mais momentos de desconexão e relaxamento à viagem.