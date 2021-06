Os MEIs podem procurar posto do Sebrae no centro de Sumaré

Desde o início deste mês de junho, todos os serviços relacionados ao MEI (Microempreendedor Individual) de Sumaré foram concentrados em um único endereço: na Praça da República, nº 203, junto ao Posto SEBRAE (anteriormente, o atendimento podia ser no ‘É Pra Já’, em Nova Veneza).

As equipes continuam disponíveis para prestar esclarecimentos e oferecer suporte gratuito aos microempreendedores ou àqueles que desejam formalizar o negócio, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h. Atualmente, Sumaré conta com cerca de 20 mil MEI’s, segundo dados do SEBRAE.

No local, é possível ter acesso a todos os benefícios do Microempreendedor Individual, como realizar abertura do MEI, fazer declarações anuais, obter créditos junto ao Banco do Povo com juros abaixo do que é praticado no mercado, entre outros. Os MEIs contam ainda com o apoio técnico do SEBRAE para aprender a negociar e obter preços e condições nas compras de mercadorias para revenda, obter melhores prazos junto aos atacadistas e margem de lucro.

“O posto do SEBRAE Sumaré coloca esse serviço à disposição dos microempreendedores em nossa cidade. Uma excelente oportunidade, gratuita e rápida, de formalizar o negócio e ter acesso a todos os benefícios oferecidos”, disse o prefeito Luiz Dalben.

O Microempreendedor Individual é um profissional autônomo, com CNPJ e todas as facilidades como abertura de conta bancária, pedido de empréstimos e emissão de notas fiscais, além de ter as obrigações e direitos de uma pessoa jurídica.

Para ser registrado como MEI, a área de atuação do profissional precisa estar na lista oficial da categoria, já que o objetivo é regularizar a situação dos informais; ter faturamento anual de até R$ 81 mil; não ser sócio ou titular em outra empresa e ter, no máximo, um empregado contratado que receba salário mínimo ou o piso da categoria. O Microempreendedor Individual tem como despesa apenas o pagamento mensal do Simples Nacional.

Para mais informações, entre em contato pelo (19) 3903-4224 ou (19) 3828-8630 (WhatsApp).