Os investimentos preferidos em setembro

O Big Data Smartbrain mostra quais foram as ações e os fundos de investimentos preferidos dos investidores ao longo do mês de setembro. A pesquisa foi feita com base na plataforma da fintech, que processa diariamente mais de 300 mil extratos de investimentos, somando mais de R$200 bilhões de patrimônio analisados.

O cenário do mercado:

Em setembro, o Ibovespa teve queda de 6,57%, fechando pelo terceiro mês consecutivo no negativo. No acumulado de 2021, o Ibovespa fechou com perda de 6,75%.

A Taxa Selic chegou aos 6,25%, quarta alta consecutiva do juro básico da economia brasileira promovida pelo Comitê de Política Monetária (Copom do Banco Central).

O ritmo de vacinação contra a Covid-19 segue avançando, e, o cenário político está ainda bastante conturbado.

O dólar comercial fechou em alta de 5,36% em Setembro, cotado a R$ 5,44. No acumulado do ano de 2021, a moeda fechou em alta de 4,97% .

Já o Ifix – Índice de Fundos Imobiliários — fechou em queda de -1,24% no mês passado, acumulando uma desvalorização de -5,38% até o momento.

Agora, veja o Big Data Smartbrain, que levou em consideração os sistemas da Smartbrain, em que são observadas carteiras de investidores dos segmentos do varejo (uma participação de 19,58%), alta renda (46,01%), private (30,12%) e ultra high (4,29%).

Como a maioria dos investidores analisados são atendidos por assessores, consultores e gestores de patrimônio, o estudo acaba refletindo as aplicações que foram mais indicadas por esses profissionais durante o período.

As Top Aplicações de setembro de 2021: as ações e os fundos preferidos dos investidores.

Ranking das ações favoritas em setembro/2021:

TOP AÇÃO Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12 Meses (%) Rent. 24 Meses (%) Rent. 36 Meses (%) 1 VALE3 -14,71 2,43 51,53 99,27 59,09 2 BBAS3 -4,52 -21,92 3,05 -30,46 12,33 3 BOVA11 -6,65 -7,12 16,87 5,34 38,89 4 BBSE3 4,67 -29,84 -14,17 -32,99 7,47 5 ITSA4 -3,48 -3,50 29,60 -9,81 28,57 6 B3SA3 -8,11 -35,76 -27,62 -5,13 81,38 7 MGLU3 -21,38 -42,48 -35,51 55,85 278,92 8 VIVT3 -1,97 -4,32 3,13 8,06 43,20 9 PETR4 0,15 5,22 52,06 10,13 50,00 10 BBDC3 -10,36 -16,65 13,33 -24,32 13,25

Fonte: Big Data Smartbrain

Ranking dos fundos de ações preferidos em setembro/2021:

TOP Nome Fundo Nome Gestor Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12 Meses (%) Rent. 24 Meses (%) Rent. 36 Meses (%) 1 VERDE AM M A G BRL FC EM ACOES IE VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. -6,56 9,73 20,03 início em 29/06/20 início em 29/06/20 2 TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FI ACOES TRIGONO CAPITAL LTDA -5,22 51,66 89,05 início em 06/03/20 início em 06/03/20 3 ABSOLUTE PACE LONG BIASED FC FI EM ACOES ABSOLUTE -2,42 6,09 26,64 38,37 início em 27/12/18 4 IP PARTICI IPG FC FI ACOES-BDR NIVEL I IP GESTAO DE RECURSOS -4,21 6,43 20,16 51,51 78,46 5 CONSTELLATION INST ADV FC FIA CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA -7,76 -8,45 4,93 20,77 91,99 6 AVANTGARDE MULTIFATORES FIA AVANTGARDE ASSET MANAGEMENT GESTAO DE RE -4,46 19,34 41,59 68,56 início em 05/08/19 7 BRASIL CAPITAL 30 FC FI EM ACOES BC GESTAO RECURSOS LTDA -6,50 -6,56 13,11 7,17 73,56 8 TREND BOLSA AMERICANA DOLAR FIA XP ASSET MANAGEMENT 0,34 21,04 24,52 91,39 início em 28/12/18 9 INDIE FIC FI ACOES INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA -5,42 -8,39 9,24 17,83 77,05 10 IP ATLAS USD FC FIA IE IP GESTAO DE RECURSOS 0,19 23,06 28,63 início em 27/03/20 início em 27/03/20

Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

Ranking dos fundos multimercados preferidos em setembro/2021:

TOP Nome Fundo Nome Gestor Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12 Meses (%) Rent. 24 Meses (%) Rent. 36 Meses (%) 1 AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV AZ QUEST INVESTIMENTOS 0,61 5,19 6,65 6,78 14,08 2 ARTESANAL FC FI MULTIMERCADO ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA 0,64 4,55 5,07 11,39 20,79 3 WA US INDEX 500 FI MULTI WESTERN ASSET -4,60 17,21 30,75 43,09 52,00 4 OCCAM INST FC FI MULT II OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA 0,25 2,39 2,96 6,59 15,97 5 GAVEA MACRO ADVISORY FC DE FI MULT GAVEA INVESTIMENTOS LTDA 2,36 7,95 9,95 22,81 NULL 6 GAVEA MACRO FC DE FI MULTIMERCADO GAVEA INVESTIMENTOS LTDA 2,36 7,94 9,94 22,64 22,70 7 EMPIRICA LOT IPCA FIC FI MULT CRED PRIV EMPIRICA INVEST GESTAO DE RECURSOS 1,07 8,67 11,64 21,53 34,09 8 JPMORGAN GLB MAC OPP FC FI MULT CLASSE A JPMORGAN ASSET MANAGEMENT -0,19 5,28 11,37 17,83 27,27 9 IBIUNA CREDIT FC FI MULT CRED PRIV BEM 0,71 6,04 7,91 início em 31/07/20 início em 31/07/20 10 OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA 0,13 1,99 2,62 7,93 19,77

Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

Ranking dos fundos de renda fixa preferidos em setembro/2021:

TOP Nome Fundo Nome Gestor Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12 Meses (%) Rent. 24 Meses (%) Rent. 36 Meses (%) 1 TREND DI SIMPLES FI RF XP ASSET MANAGEMENT 0,47 2,62 3,12 início em 07/10/19 início em 07/10/19 2 BTG PAC DIGITAL TES SELIC SIMPLES FI RF BTG PACTUAL 0,46 2,56 2,84 5,95 12,55 3 PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. 0,62 4,32 5,89 7,51 14,33 4 BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV BTG PACTUAL 0,50 2,96 3,57 1,59 8,01 5 PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI PLURAL 0,46 2,41 2,85 5,75 12,11 6 BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI BTG PACTUAL 0,44 2,40 2,65 5,64 12,06 7 SPARTA PREMIUM FC FI RF SPARTA 0,45 2,17 2,55 5,45 11,62 8 ARX VINSON FC RF CRED PRIV ARX INVESTIMENTOS LTDA 0,82 6,59 7,83 9,64 17,79 9 AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP AZ QUEST INVESTIMENTOS 0,61 4,56 5,46 5,35 12,23 10 CAPITANIA TOP CREDITO PRIVADO FIC FI RF CAPITANIA 0,54 5,07 6,71 7,98 15,11

Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

Ranking dos fundos imobiliários preferidos em setembro/2021:

TOP Ticker FII Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12 Meses (%) Rent. 24 Meses (%) Rent. 36 Meses (%) 1 RBFF11 RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB -0,56 -13,94 -11,29 -13,28 início em 27/08/19 2 RECT11 FDO INV IMOB – FII REC RENDA IMOBILIARIA -9,97 -25,42 -23,67 -20,78 início em 29/04/19 3 BRCR11 FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND -4,59 -12,50 -13,30 -7,57 1,41 4 BPFF11 FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS -5,17 -8,39 -9,92 -22,39 2,82 5 XPPR11 XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. -2,72 -13,09 -13,38 início em 04/12/19 início em 04/12/19 6 MGFF11 FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS -3,47 -16,81 -19,59 -24,59 2,07 7 RBRF11 FDO INV IMOB RBR ALPHA FUNDOS DE FUNDOS -5,59 -18,16 -14,12 -16,37 1,03 8 RFOF11 FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS 1,86 -3,19 4,73 NULL NULL 9 HGLG11 CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII 2,03 -2,77 4,87 22,09 58,70 10 PATL11 PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -2,33 -20,52 -19,21 NULL NULL

Fonte: Big Data Smartbrain

Sobre a Smartbrain: Fundada em 2004, é a primeira e mais completa plataforma de controle e consolidação de investimentos do país. Oferece sistemas e ferramentas que geram informações qualificadas para a gestão completa do patrimônio.