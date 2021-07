Os investimentos preferidos em junho

O Big Data Smartbrain mostra quais foram as ações e os fundos de investimentos preferidos dos investidores ao longo do mês de junho.

O estudo sobre os ativos mais investidos é feito com base na plataforma de consolidação de investimentos da Smartbrain, que processa diariamente mais de 300 mil extratos de investimentos, somando mais de R$200 bilhões de patrimônio analisados. Nos sistemas da fintech são observadas carteiras de investidores dos segmentos do varejo (uma participação de 20,05%), alta renda (45,59%), private (30,11%) e ultra high (4,24%).

Como a maioria dos investidores analisados são atendidos por assessores, consultores e gestores de patrimônio, o levantamento acaba refletindo as aplicações que foram mais indicadas por esses profissionais durante o período.

O cenário do mercado:

Em junho, o Ibovespa teve alta de 0,46% – muito abaixo do mês anterior, que chegou a 6,15%, batendo o recorde no ano. No acumulado de 2021, o Ibovespa fechou com alta de 6,54%.

A Taxa Selic subiu 0,31% ponto percentual e chegou aos 4,25%, terceira alta consecutiva do juro básico da economia brasileira promovida pelo Comitê de Política Monetária (Copom do Banco Central).

Na B3, diversas empresas estão apresentando desempenhos positivos mesmo na crise, principalmente negócios de tecnologia, marketplaces e produtoras de commodities.

O ritmo de vacinação contra a Covid-19 segue avançando, e, apesar de todos os desafios, existem indicativos que no segundo semestre haverá uma parcela significativa da população imunizada, o que contribuirá para uma melhoria na economia.

Em junho, o dólar comercial fechou em alta de 0,63%, cotado a R$4,9728. No acumulado do ano de 2021, a moeda teve queda de 4,13%.

Já o Ifix – Índice de Fundos Imobiliários — fechou em -2,19% no mês passado, acumulando uma desvalorização de 4,02%, a maior do ano.

Agora, veja o Big Data Smartbrain:

As Top Aplicações de maio de 2021: as ações e os fundos preferidos dos investidores.

Ranking das ações favoritas em junho/2021:

TOP AÇÃO Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12 Meses (%) Rent. 24 Meses (%) Rent. 36 Meses (%) 1 B3SA3 -4,37 -16,43 -4,51 45,07 171,78 2 HASH11 -13,01 início em 22/04/2021 início em 22/04/2021 início em 22/04/2021 início em 22/04/2021 3 BBSE3 -1,29 -20,72 -10,99 -15,96 23,62 4 VALE3 0,62 37,82 123,95 147,08 164,64 5 GGBR4 -10,07 22,98 89,96 102,06 127,01 6 BPAC11 -1,79 30,65 61,45 146,75 613,55 7 PETR4 9,52 7,33 41,14 13,66 88,13 8 MELI34 6,91 -12,82 40,51 início em 07/05/2019 início em 07/05/2019 9 BBAS3 -3,67 -14,50 5,43 -35,00 27,74 10 BBDC4 -2,78 4,76 40,21 -10,53 54,94

Fonte: Big Data Smartbrain

Ranking dos fundos de ações preferidos em junho/2021:

TOP Fundo Gestor Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12 Meses (%) Rent. 24 Meses (%) Rent. 36 Meses (%) 1 INDIE FIC FI ACOES INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA 0,72 7,57 31,12 52,49 117,25 2 ARX INCOME FC FIA ARX INVESTIMENTOS LTDA 0,34 8,80 27,19 35,84 87,97 3 BRASIL CAPITAL 30 FC FI EM ACOES BC GESTAO RECURSOS LTDA 2,37 4,50 30,38 32,28 96,61 4 ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI ACOES ALASKA INVESTIMENTOS 2,29 17,19 34,81 39,93 68,82 5 AZ QUEST ACOES FC FI DE ACOES AZ QUEST INVESTIMENTOS 0,48 7,71 25,92 21,09 60,40 6 EQUITAS SELECTION FC FI DE ACOES EQUITAS ADM DE FI LTDA 5,08 9,75 26,83 23,63 97,46 7 KAPITALO TARKUS FC FIA KAPITALO 2,03 6,33 31,95 23,70 79,55 8 OCCAM FC DE FIA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA -0,48 4,62 30,15 35,00 87,85 9 ALASKA BLACK FIC FI ACOES BDR NIVEL I ALASKA INVESTIMENTOS 7,36 19,61 49,28 -22,05 15,35 10 MOAT CAPITAL FIC FIA MOAT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. 1,52 0,77 22,99 34,39 100,95

Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

Ranking dos fundos multimercados preferidos em junho/2021:

TOP Fundo Gestor Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12 Meses (%) Rent. 24 Meses (%) Rent. 36 Meses (%) 1 ARX EXTRA FC FI MULTIMERCADO ARX INVESTIMENTOS LTDA 0,46 7,69 18,52 31,62 39,25 2 AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV AZ QUEST INVESTIMENTOS 0,64 3,23 7,85 6,52 13,80 3 GAP ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA 1,90 4,59 6,29 21,18 34,70 4 OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA 0,20 1,13 3,24 11,24 22,92 5 LEGACY CAPITAL ADVISORY FC FI MULT LEGACY CAPITAL GESTORA DE REC LTDA 0,50 -1,42 9,23 17,99 36,66 6 GRIPEN ADVISORY FC MULT SPX 0,30 7,09 12,09 18,22 19,67 7 KADIMA II FIC FI MULTIMERCADO KADIMA ASSET MANAGEMENT 0,07 2,79 0,87 8,12 17,13 8 IP-VALUE HEDGE FC FI MULT IE IP GESTAO DE RECURSOS 0,14 6,24 21,05 30,79 46,33 9 KINEA ATLAS II FI MULT KINEA INVESTIMENTO LTDA 0,66 2,56 8,67 13,54 28,50 10 ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO ABSOLUTE 0,28 1,97 2,89 9,27 18,28

Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

Ranking dos fundos de renda fixa preferidos em junho/2021:

TOP Fundo Gestor Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12 Meses (%) Rent. 24 Meses (%) Rent. 36 Meses (%) 1 BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI PLURAL 0,30 1,15 1,94 5,97 12,42 2 SPARTA PREMIUM FC FI RF REF DI CRED PRIV SPARTA 0,28 0,97 1,58 5,71 11,93 3 PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. 0,54 2,56 6,13 7,27 14,19 4 TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES XP ASSET MANAGEMENT 0,30 1,21 2,02 6,42 12,90 5 QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP QUASAR ASSET MANAGEMENT 0,50 2,55 5,68 3,99 11,20 6 BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV BTG PACTUAL 0,34 1,58 3,07 1,76 8,27 7 ARX VINSON FC RF CRED PRIV ARX INVESTIMENTOS LTDA 0,66 4,16 7,51 9,00 NULL 8 AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP AZ QUEST INVESTIMENTOS 0,50 2,76 6,51 5,13 12,10 9 CSHG DI PRIVATE FC FI RF REF CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO COR VAL S.A 0,33 1,26 2,07 5,76 12,07 10 ARX DENALI FC FI RF CRED PRIV ARX INVESTIMENTOS LTDA 0,45 2,91 5,46 7,52 NULL

Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

Ranking dos fundos imobiliários preferidos em junho/2021:

TOP Ticker FII Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12 Meses (%) Rent. 24 Meses (%) Rent. 36 Meses (%) 1 RBFF11 RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB -4,99 -9,05 -3,16 inicio em 27/08/2019 inicio em 27/08/2019 2 RECT11 FDO INV IMOB – FII REC RENDA IMOBILIARIA -3,79 -17,08 -16,87 -3,93 NULL 3 OUFF11 FDO INV IMOB – OURINVEST FUNDO DE FUNDOS -4,43 0,28 -5,74 inicio em 15/07/2019 inicio em 15/07/2019 4 BRCR11 FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND -1,75 -5,65 -6,55 -5,06 21,40 5 RFOF11 FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS 1,31 -2,57 7,49 inicio em 15/07/2019 inicio em 15/07/2019 6 XPCM11 XP CORPORATE MACAÉ FDO INV IMOB – FII 5,79 -9,90 -21,17 -43,60 -29,92 7 MORE11 MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB. -2,23 -17,14 -6,41 inicio em 13/05/2020 inicio em 13/05/2020 8 BPFF11 FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS -3,33 -1,16 -12,49 -5,50 9,08 9 HCTR11 HECTARE CE – FDO INV IMOB -1,44 -1,81 20,47 inicio em 11/07/2019 inicio em 11/07/2019 10 RBIV11 RIO BRAVO CRÉDITO IMOB IV FDO INV IMOB – FII 2,41 4,03 7,34 inicio em 27/12/2019 inicio em 27/12/2019

Fonte: Big Data Smartbrain