Os games de abril: Outriders, “Nier: Replicant” e mais

Em abril, os jogadores de PC vão poder entrar nas batalhas co-op de Outriders, acelerar em duas rodas na simulação realista de MotoGP 21 e explorar o mundo de NieR Replicant™ ver.1.22474487139…, prequela da obra-prima Nier:Automata que antes estava disponível apenas no Japão.

Confira a lista de lançamentos do mês para PC e as configurações recomendadas para rodá-los, segundo Alexandre Ziebert, gerente de marketing técnico da NVIDIA na América Latina. Vale lembrar que as configurações sugeridas pela NVIDIA podem diferir daquelas anunciadas pelos distribuidores por citar os hardwares mais atuais disponíveis no mercado.

Outriders – 1º de abril

Configuração recomendada pela NVIDIA: Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, Processador Core i3 10100 ou Ryzen 3 3100, 16GB de RAM e 70GB de espaço em armazenamento.

Outriders combina a ação multiplayer de um looter shooter com o sistema de habilidades e profundidade de história de um RPG. Esse aguardado título da Square Enix também recebe já no lançamento um aumento de performance nas placas GeForce RTX graças ao suporte do NVIDIA DLSS. O DLSS traz um aumento da performance de até 73% em 4K e faz com que toda GPU GeForce RTX consiga rodar o jogo em 60 FPS a 1440p.

Além disso, quem comprar um Notebook GeForce RTX (tanto da Série 20 quanto da Série 30) até o dia 15 de Abril, ganha o jogo de graça. Mais informações na página da promoção.

MotoGP 21 – 22 de abril

Configuração recomendada pela NVIDIA: Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, Processador Core i3 10100 ou Ryzen 3 3100, 16GB de RAM e 22GB de espaço em armazenamento.

Prepare-se para acelerar rumo à mais realista simulação de corrida de motos, com mais de 120 pilotos oficiais – e 40 pilotos históricos com suas motos icônicas – e 20 pistas por todo o mundo. Fora das pistas, MotoGP 21 ainda permite gerenciar sua carreira ou de uma equipe, além de controlar cada detalhe estratégico das corridas, do nível de combustível à temperatura dos freios e desgaste dos pneus.

NieR Replicant™ ver.1.22474487139… – 23 de abril

Configuração recomendada pela NVIDIA: Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, Processador Core i3 10100 ou Ryzen 3 3100, 16GB de RAM e 25GB de espaço em armazenamento.

Retorne ao mundo de Nier nessa versão aprimorada de NieR Replicant até então disponível apenas no Japão. Com gráficos melhorados, o jogo traz a exploração em um mundo desolado e combate visceral que se tornou a marca registrada da série, unindo batalhas com espadas e poderes mágicos. NieR Replicant™ ver.1.22474487139… também conta com faixas do compositor da icônica trilha de Nier:Automata: Keiichi Okabe.