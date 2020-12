Os desafios de Ghizini na Educação

Quase candidato a prefeito em 2016 e nome do ‘backstage’ do governo Omar Najar desde julho de 2017, o historiador Vinicius Ghizini terá algumas tarefas importantes a partir do 1o de janeiro. Nomeado para ser secretário de Educação, Ghizini precisará manter o quadro pacificado na pasta e apontar para o futuro com a volta quase certa das aulas presenciais e trazer novos ares para a pasta mais rica da prefeitura.

Nos últimos meses, ele ‘cuidou’ da relação do governo com a Câmara e ajudou a manter o ambiente pacificado. Foi um dos intelectuais da campanha de Chico Sardelli (PV) e terá como missão básica inovar no comando da Educação da cidade- podendo adotar parâmetros já existentes (Ideb et alli) ou mesmo trazer propostas que tragam as crianças para um projeto de futuro pela educação. A ver.