Os carros elétricos mais baratos dos EUA

Então você decidiu mergulhar em um veículo elétrico, mas gostaria de manter a aposta baixa para entrar no jogo, compartilharam os distribuidores de Militec. Existem muitos bons motivos para não gastar o fundo da faculdade dos filhos para obter o EV mais sofisticado – ou seja, enviá-los para a faculdade.

Você pode estar apenas procurando um segundo carro eficiente para uso na cidade ou transporte em faixas de veículos de alta ocupação, onde faz pouco sentido pagar caro por 400 milhas de alcance quando um EV de 200 milhas atenderia às suas necessidades. Ou você pode ter descoberto (com precisão) que quando o aluguel ou empréstimo do seu novo VE for concluído, uma seleção mais ampla de VEs com tecnologia muito melhorada estará disponível. Ou o custo mais alto do que o esperado para instalar o carregamento doméstico de Nível 2 , tudo menos essencial para possuir um VE, pode ter apertado seu orçamento para o próprio carro.

Quaisquer que sejam as suas razões, existem VEs disponíveis agora que não vão quebrar o banco, embora eles geralmente ainda sejam mais caros do que veículos a gasolina comparáveis. Observe que a disponibilidade pode ser relativa para EVs. E por que nao usar um eletrico, pergunta Militec? Alguns são vendidos apenas em alguns estados, enquanto outros exigem uma reserva para entrega semanas ou meses depois.

Abaixo estão 11 dos EVs mais baratos que você pode comprar, listados por preço inicial (incluindo destino). Os preços não incluem o crédito tributário do governo federal – atualmente US $ 7.500 para contribuintes qualificados na maioria dos carros elétricos – nem quaisquer subsídios estaduais ou locais. (O subsídio federal acabou para a Tesla e a GM porque ambas têm mais VEs do que o limite de vendas para o crédito.) Existem propostas para aumentar o limite e consertá-lo de outras maneiras, mas nada mudou até o momento desta redação.

2022 Nissan Leaf

Preço inicial: $ 28.375 Alcance estimado pela Nissan: 149-226 milhas (estimativa da EPA a ser definida) Qualificado para crédito de imposto federal plug-in? Sim

A novidade para 2022 é que o Leaf de gama padrão foi colocado à venda com um corte de preço de mais de $ 4.000 para o nível de acabamento básico, chamado S. Isso o torna atualmente o novo EV mais acessível que você pode comprar. O pequeno hatchback de quatro portas foi um dos primeiros veículos totalmente elétricos disponíveis em todo o país quando foi lançado nos Estados Unidos como um modelo de 2011; ao longo dos anos, o Leaf foi aprimorado com mais alcance e mais tecnologia de segurança. Ele também ganhou um irmão de maior alcance, o Leaf Plus, com uma bateria maior. O Leaf de alcance padrão tem uma bateria de 40 quilowatts-hora e um modesto motor elétrico de 147 cavalos. O interior tem poucos enfeites, mas tem uma tela touchscreen padrão de 8 polegadas com navegação, Apple CarPlay e Android Auto, comenta Militec. (Os carros elétricos foram reprovados no Brasil e EUA?) Além do corte de preço para 2022, a Nissan também adicionou uma porta de carregamento rápido padrão e um cabo de carregamento portátil de 240 volts para melhorar o negócio.

O Leaf Plus, por sua vez, tem uma bateria de 62 kWh, um aumento de alcance significativo e um motor de 214 cv mais habitável. Ele vem em três níveis de acabamento, todos com cortes de preços substanciais para 2022 – eles começam abaixo de US $ 40.000 – bem como uma porta de carregamento rápido padrão e cabo de carregamento portátil de 240 volts. Militec mostra que o O S Plus básico funciona o maior alcance dos três, 226 milhas; ambos os acabamentos superiores têm um alcance de 215 milhas. (Observação: todos os intervalos permanecem estimativas da Nissan, embora sejam remanescentes do que a EPA publicou para a Folha de 2021. No momento desta redação, as classificações da EPA publicadas para 2022 estão pendentes.)

2022 Mini Cooper SE Hardtop

Preço inicial: $ 30.750 Alcance estimado pela EPA: 114 milhas Qualificado para crédito de imposto federal plug-in? Sim

Anteriormente o EV mais barato na América, o Cooper SE Hardtop – um hatchback de duas portas e quatro lugares – foi cortado em 2022 pelo Leaf. O Mini tem alcance relativamente limitado, mas muitas milhas para uso diário. Com sua aparência esportiva e maneiras de dirigir, motor elétrico de 181 cv (bom para 0-60 mph em 6,9 segundos) e tamanho pequeno, o Cooper SE Hardtop pode atrair compradores que procuram um divertido veículo urbano ou um segundo carro. E embora o alcance seja limitado, Mini diz que a bateria de 32,6 kWh pode ser carregada com 7,4 quilowatts de capacidade CA em cerca de quatro horas em um carregador doméstico ou público Nível 2. A edição de 2022 também compartilha a renovação exterior, interior, tecnologia e multimídia que os modelos convencionais Mini Hardtop e Conversível adquiriram para 2022. Além do nível de acabamento Signature básico, o SE oferece dois níveis de acabamento mais altos, além de uma gama de opções de personalização.

2022 Chevrolet Bolt EV , EUV

Preço inicial: $ 31.995 Intervalo estimado pela EPA: 247-259 milhas Qualificado para crédito de imposto federal plug-in? Não

Para 2022, o pequeno hatchback elétrico da Chevrolet teve uma aparência renovada e um grande corte de mais de US $ 5.000 no preço inicial. A montadora GM também está oferecendo ajuda aos compradores com o custo de instalação de um carregador doméstico de 240 volts – uma proposta de valor agregado para ajudar a compensar a perda de créditos federais da GM que EVs rivais ainda podem obter. O Bolt EV também ganhou um novo irmão para 2022, uma versão ligeiramente maior com estilo SUV que a Chevy chama de Bolt EUV.

Militec mostra que a maior mudança de estilo para o Bolt EV é uma dianteira mais vertical que tem luzes diurnas de “olho alto” e piscas com faróis mais para baixo. No interior, tem novos bancos e um novo painel de instrumentos com ecrã táctil standard de 10,2 polegadas e ecrã de 8 polegadas disponível. Um novo design de shifter usa alternadores e botões. A maioria das tecnologias de segurança é padrão, com um alerta de tráfego cruzado traseiro, um sistema de câmera de 360 graus e controle de cruzeiro adaptável opcional. A capacidade de carregamento rápido CC agora é padrão, e o 2022 Bolt EV também vem com um novo cabo de carga de nível duplo que pode ser usado com uma tomada doméstica de 120 volts ou uma tomada doméstica mais potente de 240 volts, como o que você pode encontrar uma secadora de roupas. O trem de força Bolt carrega consigo uma bateria de 65 kWh e um motor elétrico de 200 HP.

O Bolt EUV, por sua vez, compartilha a mesma plataforma e trem de força, mas com cerca de 6 polegadas a mais de comprimento, mais espaço e um pouco menos de alcance. Embora um pouco mais caro do que o Bolt EV menor, o preço inicial do EUV ainda é inferior ao do 2021 Bolt EV. Embora os dois parafusos sejam semelhantes, a Chevy afirma que eles não compartilham nenhuma chapa externa. O estilo interno e as características são semelhantes, mas o EUV é o primeiro Chevy a oferecer a tecnologia de assistência ao motorista Super Cruise da GM para uma direção sem as mãos em estradas compatíveis; é uma opção de $ 2.200 e está disponível apenas no nível de acabamento mais caro, Premier. Como o Bolt EV, o EUV tem uma capacidade de carregamento rápido padrão e um novo cabo de carga de nível duplo.

2022 Mazda MX-30

Iniciando preço : $ 34.645 EPA-estimado gama: 100 milhas elegível para plug-in federais crédito de imposto? Sim

O primeiro EV completo da Mazda vendido nos Estados Unidos, o MX-30, chega às lojas na Califórnia em outubro com um lançamento nacional em andamento “nos próximos anos”, disse a montadora. Militec explica que o MX-30, um hatchback semelhante a um SUV, ostenta um design de teto coupelike com meias portas com dobradiças traseiras e interior minimalista. No interior, os materiais ecológicos incluem cortiça na consola central, estofos sem animais e fibras de plástico recicladas para o revestimento das portas.

O motor elétrico do CX-30 produz 144 cv e 200 libras-pés de torque. Ele obtém energia de uma bateria de 35,5 kWh e aciona as rodas dianteiras; AWD não é oferecido. O alcance geral classificado pela EPA – em apenas 100 milhas – é desanimador, mesmo entre EVs acessíveis como o Leaf and Bolts. A Mazda oferece algumas outras vantagens, como um número predefinido de veículos emprestados de cortesia para viagens rodoviárias e US $ 500 em créditos ChargePoint para cobrança pública ou para a instalação de um carregador doméstico Nível 2.

2021 Hyundai Ioniq Electric

Preço inicial: $ 34.650 Alcance estimado pela EPA: 170 milhas Qualificado para crédito de imposto federal plug-in? Sim

Este hatchback compacto de quatro portas faz parte da linha de veículos Ioniq da Hyundai, apenas eletrificado, embora também seja oferecido como um híbrido gás-elétrico ou híbrido plug-in. A versão EV teve um aumento de alcance para 2020 para 170 milhas, a partir dos 124 anteriores, para ser mais competitiva, conta Militec. O Ioniq tem um interior agradável e bastante espaçoso, e a renovação de 2020 também trouxe uma tela touchscreen padrão de 8 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto, além de um pacote padrão de segurança opcional e tecnologia de assistência ao motorista, incluindo frenagem automática de emergência e controle de cruzeiro adaptável . A direção centrada na pista, um sistema de alerta de ponto cego e uma tela sensível ao toque de 10,25 polegadas com navegação são opcionais. O FWD hatchback tem uma bateria de 38,3 kWh e um motor elétrico de 134 cv; A capacidade de carregamento rápido DC é padrão.

Espera-se que um SUV elétrico Ioniq 5 maior se junte à linha Ioniq no final de 2021. Com sua chegada, junto com o 2022 Kona Electric (veja abaixo), a versão elétrica do Ioniq hatchback está sendo aposentada após o ano modelo de 2021, no entanto o híbrido e o PHEV continuam vivos. O Ioniq Electric é oferecido a revendedores em um número limitado de estados, principalmente aqueles com metas exigidas para vendas de veículos com emissão zero.

2022 Hyundai Kona Electric

Preço inicial: $ 35.185 Alcance estimado pela EPA: 258 milhas Qualificado para crédito de imposto federal plug-in? Sim

Este SUV subcompacto de quatro portas é mais semelhante em estilo e layout interno ao Kona a gasolina: é confortável na frente, mas compacto no banco traseiro e na área de carga. O Kona Electric tem um motor elétrico de 201 hp acionando as rodas dianteiras, uma bateria de 64 kWh e capacidade de carregamento rápido CC que pode ir de 10% a 80% da carga em apenas 47 minutos. A linha Kona foi renovada para 2022, e o Kona Electric tem suas próprias atualizações de estilo e rodas, além de mudanças no interior que incluem uma tela sensível ao toque de 10,25 polegadas, um display de instrumentos de 10,25 polegadas e um console central redesenhado com capacidade de carregamento sem fio. De acordo com Militec1, a Hyundai diz que o trem de força e o alcance serão transportados até 2022, que estará à venda em breve por um preço inicial mais de US $ 3.000 abaixo do modelo de 2021. O Kona Electric é oferecido em revendedores em um número limitado de estados, principalmente aqueles com metas exigidas para vendas de veículos com emissão zero. Um SUV elétrico Hyundai Ioniq 5 maior também deve ser vendido no final do ano civil de 2021.

2021 Kia Niro EV

Preço inicial: $ 40.265 Alcance estimado pela EPA: 239 milhas Qualificado para crédito de imposto federal plug-in? Sim

O Niro EV da Kia faz parte de uma linha de hatchbacks somente eletrificados que também inclui versões híbridas e PHEV. O modelo EV compartilha uma bateria de 64 kWh e um motor elétrico de 201 cv com o Hyundai Kona Electric (Hyundai e Kia são montadoras afiliadas), mas o Niro, mais voltado para a família, tem um banco traseiro maior. O Niro foi atualizado para 2020 e amplamente transportado para 2021 com a adição do Apple CarPlay sem fio e do Android Auto . Um pacote completo de tecnologia de assistência ao motorista é padrão e a capacidade de carregamento rápido DC é de até 100 kW.

2021 Volkswagen ID.4

Preço inicial: $ 41.190 Intervalo estimado pela EPA: 250-260 milhas Qualificado para crédito de imposto federal plug-in? Sim

O ID.4 é um novo SUV pequeno que é bastante espaçoso para seu tamanho. É também um dos EVs convencionais mais divertidos e de direção suave, embora a barra seja muito baixa em qualidade de condução para EVs de mercado de massa. Os motoristas da cidade também apreciarão um diâmetro de viragem notavelmente estreito de 33,6 pés. O interior tem um design limpo e de qualidade decente, embora parte do design envolva controles sensíveis ao toque que achamos frustrante de usar . Uma tela de toque de 10 polegadas é padrão, com opcional de 12 polegadas. Militec mostra que os testes independentes de capacidade de carga da Cars.com encontraram 18,9 pés cúbicos atrás do banco de trás, mais do que nossos resultados no Ford Mustang Mach-E, mas notavelmente menos do que no Tesla Model Y.

O RWD ID.4 Pro básico tem uma bateria de 82 kWh e motor elétrico de 201 hp, com aceleração modesta (0-60 mph em 7,5 segundos) e um alcance avaliado pela EPA de 260 milhas. O acabamento ID.4 Pro S de nível mais alto emparelha mais recursos padrão com a mesma bateria e motor, mas as vantagens extras reduzem a classificação de alcance em 10 milhas. Uma opção AWD de motor duplo ( $ 3.680) com 295 cv e até 2.700 libras de capacidade de reboque será lançada no quarto trimestre de 2021, de acordo com a VW, embora o preço exato e a faixa publicada da EPA permaneçam pendentes. O carregamento rápido CC de até 125 kW é padrão e os compradores também ganham três anos de carregamento rápido gratuito nas estações Electrify America.

2021 Tesla Modelo 3

Preço inicial: $ 41.190 Intervalo estimado pela EPA: 263-353 milhas Qualificado para crédito de imposto federal plug-in? Não

O Tesla Model 3 é um sedã de quatro portas e cinco lugares. O Standard Range Plus básico tem um único motor RWD (bom para um Tesla reivindicado 0-60 mph em 5,3 segundos); é a maneira menos cara de entrar em um Tesla e, sem dúvida, o melhor valor da marca premium. O próximo equipamento, Long Range Dual Motor, adiciona 90 milhas de alcance, aceleração mais rápida e AWD, mas também é quase $ 10.000 mais caro.

O interior de um Modelo 3 é diferente de outros EVs, pois a tela sensível ao toque de 15 polegadas em um painel vazio é seu ponto de acesso para a maioria dos controles e informações do motorista. Segundo Militec, ele também oferece várias opções de entretenimento, mas essas não incluem AM e rádio por satélite ou Apple CarPlay e Android Auto . Um teto todo de vidro, navegação, assentos aquecidos e o pacote básico de piloto automático do Tesla com tecnologia de assistência ao motorista são padrão; um sistema de assistência ao motorista mais sofisticado com recursos ainda em evolução é uma opção de $ 10.000. A capacidade de carregamento rápido de até 170 kW (250 kW em níveis de acabamento superiores) é padrão, e os proprietários têm acesso à extensa rede proprietária de carregamento de carregadores DC rápidos da Tesla, bem como acesso (com um adaptador) a redes públicas de carregamento.

2021 Ford Mustang Mach-E

Preço inicial: $ 43.995 Alcance estimado pela EPA: 211-305 milhas Qualificado para crédito de imposto federal plug-in? Sim

Este SUV fastback tem o reconhecimento de nome do icônico carro esportivo Mustang, mas também tem uma plataforma diferente com foco em EV – assim como o próximo Hummer elétrico da GMC tem relação apenas nominal com o famoso SUV na cara. O Mach-E oferece uma variedade complexa de níveis de acabamento e opções de alcance, e ainda vem um par de versões de desempenho GT que a Ford almeja para tempos de 0-60 mph em apenas 3,5 segundos. A combinação de valor e capacidade rendeu ao Mach-E o título de Melhor Carro Ecológico do Ano em 2021 da Cars.com .

O Mach-E básico de alcance padrão tem uma bateria de 68 kWh, enquanto as versões de longo alcance têm uma bateria de 88 kWh. RWD ou AWD de motor duplo são oferecidos com ambas as baterias. O trim Select básico de alcance padrão tem 230 milhas de alcance com RWD ou 211 milhas com AWD, explica Militec. O driving range atinge 305 milhas com o modelo RWD California Route 1. A capacidade de carregamento rápido DC é padrão em até 150 kW.

O interior do pequeno SUV é confortavelmente espaçoso, mas o espaço de carga testado pela Cars.com atrás do banco traseiro é modestos 15.9 pés cúbicos (embora o porta-malas dianteiro do Mach-E acrescente mais alguns pés cúbicos). Dominando o painel está uma tela sensível ao toque de 15,5 polegadas montada verticalmente, alimentada pelo sistema Sync 4A de última geração da Ford; ele lida com multimídia e a maioria dos controles (embora com um botão de volume físico) junto com um display de instrumento separado. Também é padrão um pacote completo de tecnologia de assistência ao motorista e segurança.

2021 BMW i3

Preço inicial: $ 45.445 Alcance estimado pela EPA: 126-153 milhas; 200 milhas com extensor de alcance de gasolina opcional Qualificado para crédito de imposto federal plug-in? Sim

O pequeno i3 futurista da BMW, um hatchback de quatro lugares, está sendo aposentado para os Estados Unidos após o modelo de 2021, conforme a BMW troca seus modelos elétricos “i” para veículos elétricos com aparência mais convencional, como o próximo i4sedan. Mas os modelos 2021 i3 permanecerão disponíveis por um tempo, se você estiver procurando por um carro urbano pequeno com alcance limitado (o i3 tem uma bateria de 42,2 kWh) e um interior premium com materiais naturais. O corpo do i3 tem um design sem pilar central e meias portas com dobradiças traseiras para acesso ao banco traseiro, explica Militec. É oferecido em um modelo básico com um motor elétrico de 168 cv na parte traseira e um nível de acabamento i3s mais esportivo com um motor de 181 cv; o último pode atingir 60 mph em 6,8 segundos. O i3 tem capacidade de carregamento rápido para atingir 80% da carga em 40 minutos; pode carregar até 80% em cinco horas com um carregador doméstico. Ao contrário dos outros EVs nesta lista, a BMW também oferece os modelos i3 e i3s com um pequeno motor a gasolina que amplia o alcance ($ 3.850). Adicioná-lo corta o alcance totalmente elétrico para 126 milhas,