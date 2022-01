Os 5 passos para diminuir a ansiedade

Ideias tóxicas, depressão, ansiedade – a desordem mental é frequentemente agravada por um mundo caótico e sustentada pela incapacidade de controlar pensamentos desordenados. Mas, segundo a neurocientista cognitiva Caroline Leaf, essa “bagunça” não deve fazer parte do novo normal. Com a ajuda da ciência, é possível afastar pensamentos intrusos e melhorar a saúde física e mental.

No livro Organize sua desordem mental, publicado pela Editora Hábito, a doutora em Patologia da Comunicação apresenta soluções simples e científicas para dominar o pensamento nocivo. Desde 1980, Caroline investiga o poder da neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de mudar, aprender e se reprogramar a partir de novas experiências.

Com base nestes princípios, a autora apresenta na obra cinco passos para detectar e alterar os pensamentos e as reações antes que se tornem redes neurais e hábitos tóxicos. Esse gerenciamento estratégico da mente, que nominou de neurociclo, passa pelas etapas de reunir, refletir, escrever, verificar e alcançar. De acordo com os estudos clínicos, o método pode ajudar a reduzir a ansiedade e depressão em até 81%.

Quando aplicamos o gerenciamento mental, aprendemos de fato a usar os conselhos e as informações que recebemos no decorrer da vida. Quando aprendemos a gerenciar a mente, podemos ir além de postar citações inspiradoras nas redes sociais e inspirar os outros a agir de acordo com o modo como nós vivemos realmente. (Organize sua desordem mental, p. 16)

Dividido em duas partes, na primeira o livro analisa o que é a mente, o que acontece quando não é usada corretamente e por que a utilização dos cinco passos para gerenciá-la é a solução para organizar a desordem mental, incluindo os resultados das recentes pesquisas da autora. A segunda parte apresenta o plano clinicamente aplicado e cientificamente comprovado do neurociclo.

“Se nossa mente está desordenada, nossa vida também fica desordenada; e, quando nossa vida está desordenada, nossa saúde mental e física sofrem”, afirma Caroline, ao lembrar que o neurociclo pode ser usado em qualquer tarefa que exija pensar. Afinal, as pessoas podem passar três semanas sem comida, três dias sem água, três minutos sem oxigênio, mas não ficam nem três segundos sem pensar.

Ficha técnica

Livro: Organize sua desordem mental

Autor: Caroline Lief

Editora: Hábito

Sinopse: Respaldada por pesquisa clínica e baseada em estudos de caso de grande impacto, a dra. Caroline Leaf apresenta um plano de cinco passos, comprovado cientificamente, para descobrir e eliminar a raiz da ansiedade, depressão e dos pensamentos intrusos em sua vida para que sua saúde física e mental sejam extraordinariamente melhoradas. Em apenas 21 dias, você poderá começar a organizar a sua desordem mental e seguir o caminho da plenitude, paz e felicidade.

Sobre o autor: Caroline Leaf é patologista de linguagem e neurocientista. Sua paixão é ajudar as pessoas a enxergarem o poder que a mente possui de mudar o cérebro, controlar pensamentos caóticos e encontrar paz mental. Atualmente ela ministra em conferências acadêmicas, médicas, corporativas e de neurociência, bem como em instituições religiosas ao redor do mundo. A dra. Leaf e seu marido, Mac, têm quatro filhos e residem em Dallas.