Os 4 melhores PCs para jogar em 2021, segundo Tom Guide

Site que é referência no tema nos EUA listou os melhores equipamentos do ano

A busca pelo melhor pc gamer é muito comum na época do Natal. Todo mundo quer presentear alguém ou comprar algo para si que seja especial. Em um mundo no qual a tecnologia tem cada vez mais espaço, a procura por equipamentos de ótimo desempenho, bom preço e atuação convincente só aumenta.

Atualmente, o número de pessoas que se dedicam aos games aumentou. Antes, essa prática estava mais destinada aos jovens, especialmente crianças e adolescentes, que tinham nos jogos uma forma de passar o tempo. Hoje, isso mudou. Pesquisas recentes mostram que o público consumidor aumentou, inclusive na média de idade, chegando até os 35 e 40 anos.

Por isso, os computadores também foram se aperfeiçoando, com mais opções. Escolher uma boa máquina nesse mar de opções nem sempre é fácil. Mas, em 2021, o site Tom Guide, referência quando o assunto são os aparelhos eletrônicos de todos os segmentos, montou uma lista com os melhores PC’s para gamers do ano. Vamos conferir!

Corsair Vengeance i7200

O Corsair Vengeance i7200 tem um dos hardwares mais poderosos do mercado. O aparelho vem em um case de aparência simples e não inclui nenhum objeto muito chamativo. Mas se você prefere substância ao estilo, este é provavelmente deve ser sua escolha preferida. Equipado com Intel Core i9-10850K e GPUs de até Nvidia GeForce RTX 3090, essa máquina pode rodar qualquer jogo com extrema sutileza e muita qualidade. Além disso, o Vengeance i7200 possui uma bela iluminação RGB, um painel lateral de vidro e ventiladores extremamente silenciosos. Isso o torna uma boa ferramenta de produtividade, além de uma potência em jogos.

Alienware Aurora Ryzen Edition R10

Se você deseja um PC para jogos poderoso, mas deseja evitar os componentes Intel e Nvidia, então o Alienware Aurora Ryzen Edition R10 é a melhor opção. Este PC vem com CPUs e GPUs AMD de última geração. É uma ferramenta poderosa para jogos full HD, QHD ou até 4K. Ainda que seu valor seja considerado alto – mais de R$ 12 mil – ele certamente poderá proporcionar boas experiências no mundo gamer.

MSI MEG Trident X

A primeira coisa que você notará sobre o MSI MEG Trident X é que ele é absolutamente lindo. Esta máquina pequena se encaixa facilmente em praticamente qualquer lugar. A segunda coisa é que ele roda jogos de forma satisfatória, como em configurações full HD, QHD ou UHD. Ela ainda apresenta uma variedade de opções de processador GPU e RAM para escolher, algo importante nos dias atuais.

Além do preço, um dos problemas dessa máquina são os acessórios- o mouse MSI Clutch GM11 e o teclado MSI Vigor GK30 – , que são decepcionantes por sua baixa qualidade. Ainda assim, em termos de design físico e desempenho, o MEG Trident X é um dos melhores aparelhos do mercado.

Dell XPS 8940

O Dell XPS 8940 pode não parecer um PC para jogos, mas seu desempenho frustra até mesmo seus críticos mais ferozes. Este equipamento é sutil, silencioso, simples, acessível e embalado com os componentes certos de que você precisa para jogar os jogos mais recentes em um ritmo estável.

Este não é o tipo de máquina que você vai comprar porque permite que você acione cada configuração gráfica ao máximo. Em vez disso, é o tipo de máquina com potência suficiente para rodar quase todos os jogos disponíveis, ainda que com qualidade técnica reduzida. O Dell XPS 8940 reúne o equilíbrio entre trabalho e lazer, algo que se encaixa na rotina de muitas pessoas atualmente.