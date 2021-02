Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara prorroga inscrições

A Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste (OFISB) prorrogou até domingo (28) as inscrições para novos instrumentistas voluntários em todos os naipes da orquestra. As vagas são oferecidas para violino, viola, cello, contrabaixo, flauta, flautim, oboé, fagote, trompa, trompete, trombone/eufônio, tuba e bateria. As inscrições devem ser realizadas por meio do formulário on-line https://forms.gle/wjX7eQ2mKqHRbt389. A regência é do maestro Tenício de Freitas.

A seleção dos novos instrumentistas acontecerá de 1º a 5 de março, no CIEP “Dom Eduardo Koaik”, situado na Avenida Alonso Keese Dodson, 385, no Planalto do Sol II. O músico que não atingir a nota mínima de 7, sendo numa escala de 0 a 10, poderá continuar estudando as partituras do teste e fazer novamente a audição no próximo semestre, porém não poderá participar dos trabalhos da OFISB neste período. Os resultados serão enviados aos candidatos de forma individual no dia 6 do mês que vem.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 99485.1718.