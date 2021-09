Orla da Praia Azul recebe revitalização

As ações para a revitalização da orla da Praia Azul prosseguem em Americana. As melhorias no local estão sendo executadas, desde o dia 6, pela Prefeitura de Americana, e os trabalhos foram vistoriados, na manhã desta terça-feira (28), para definir detalhes da realização da próxima etapa.

“Foram discutidas algumas adequações ao projeto e estudos para iniciar a construção de uma quadra esportiva de areia na orla. É um projeto importante para a cidade, uma das prioridades do governo do prefeito Chico Sardelli, e de grande relevância para o meio ambiente, para os moradores daquela região e para toda a população. As ações estão sendo bastante eficientes, num ritmo acima das expectativas”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

O projeto com as futuras melhorias na orla da Praia Azul, a exemplo do trabalho que foi realizado na orla Praia dos Namorado, foi apresentado, no dia 25 de agosto, ao prefeito Chico Sardelli pelo secretário de Cultura e Turismo (Sectur), Fernando Giuliani, e discutido com secretários municipais, representantes de moradores da Praia Azul e demais apoiadores.

“O prefeito Chico Sardelli solicitou um projeto de revitalização. Iniciamos com ações básicas, como limpeza e retirada de vegetação, por exemplo, avançamos no trabalho com máquinas e caminhões e já são visíveis os bons resultados para que o benefício de toda a população, que terá um espaço com várias opções de lazer. O cenário já está mudando e pretendemos fazer ainda mais”, disse Giuliani.

Para iniciar os trabalhos de revitalização na orla da Praia Azul, foi feito o licenciamento ambiental pela Secretaria de Meio Ambiente, para que as ações pudessem ser desenvolvidas na área. Já foram executadas a limpeza de vegetação, retirada de plantas aquáticas, instalação de um barramento na represa para impedir o avanço dos aguapés (macrófitas), regularização do solo e verificação das redes de esgoto e pluviais.

O projeto vai contemplar a construção de playground, pista de skate, equipamentos de ginástica, palco, píer, rampa, quadras, ampliação da área da orla, campo de bocha, paisagismo, estacionamento, quiosques, espaço pet, entre outras melhorias.

A equipe da Secretaria de Planejamento (Seplan) esteve no local nesta terça-feira (28) para tratar os detalhes da implantação de quadra de areia na orla. “A próxima etapa deverá ser iniciada em breve, com a colocação dos materiais necessários para a implantação de uma quadra de areia, com espaço para a acomodação de público, entre outras ideias para melhorar a estrutura e tornar a orla atrativa para que as famílias possam frequentar o local e seja mais um ponto turístico da cidade”, disse o secretário da Seplan, Angelo Marton.

O vereador Léo Alves, o Léo da Padaria, está acompanhando os trabalhos e conversando com os moradores sobre as futuras mudanças na orla da Praia Azul. “A Administração Municipal, o prefeito Chico Sardelli, os secretários, a equipe da prefeitura, todos estão empenhados na execução das melhorias na região da Praia Azul e na implantação do projeto de revitalização da orla. Formalizei algumas solicitações de melhorias para o projeto. Acompanhamos dia a dia os trabalhos e os moradores estão esperançosos e atentos às mudanças que já estão sendo promovidas. Incentivamos as parcerias público-privadas para auxiliar nas ações, agilizar os serviços, e vamos buscar mais apoios para que o objetivo seja alcançado”, disse o vereador Léo.

A ação de revitalização da orla da Praia Azul está sendo feita em parceria com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), Administração Regional da Praia Azul, Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento (Seplan), com os apoios do Departamento de Água e Esgoto (DAE), Grupo de Proteção Ambiental (GPA), CPFL, entre outros parceiros e colaboradores.

O administrador da Regional da Praia Azul, Antonio José Bonfim, e o secretário adjunto de Meio Ambiente, Neto Franzatto, também participaram da reunião na orla nesta terça-feira, além de outros representantes da prefeitura.