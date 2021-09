Orkut tem concurso para conhecer fãs

Entre os dias 20 e 30 de setembro, a Hello Network, rede social fundada pelo Orkut Buyukkokten promove um concurso entre seus usuários com o objetivo de incentivar conexões reais, conversas interessantes e novas amizades entre os brasileiros

Para participar do concurso, os usuários devem ter um perfil completo no app hello com informações válidas, ser membro nível 3 ou superior, publicar um jot criativo sobre o porquê deseja conversar com o Orkut B. na comunidade Bate-papo com Orkut. Para alcançar os níveis mais altos dentro do app basta compartilhar criações, experiências ou pensamentos recentes. Deixar comentários, marcar uma postagem com coração e participar de uma ou várias comunidades.

“A pandemia acabou postergando minha ida ao Brasil, o que me deixou com saudades das amizades e conversas incríveis que tive com os brasileiros todas as vezes que estive no país. Para diminuir essa distância, incentivar conexões reais e conversas interessantes, resolvemos promover o concurso” afirma Orkut Buyukkokten, CEO e Cofundador do hello

Ao todo serão 5 vencedores que ganharão:

1º lugar: 1 vencedor ganhará uma chamada de vídeo de 10 minutos com o Orkut e uma mensagem de vídeo gravada de 15 segundos

2º lugar: 1 vencedor ganhará uma chamada de vídeo de 5 minutos com o Orkut B.

3º lugar: 3 vencedores ganharão uma mensagem de vídeo de 15 segundos

“Os memes criados pelos brasileiros são os melhores, por este motivo estou tão animado para acompanhar o concurso. Tenho certeza que a diversão e novas amizades estão garantidas, usem a criatividade sem moderação”, Orkut Buyukkokten deixa um recado animado para os usuários.

Para participar do concurso, fazer novas amizades, conversar sobre assuntos de interesse com pessoas que compartilham as mesmas paixões, basta fazer o download gratuito do app hello na Google Play Store ou visitar o site hello.com.

Sobre a Hello Network

A Hello Network Inc. foi fundada pelo empreendedor-social Orkut Buyukkokten (criador da rede orkut.com) e um pequeno grupo de ex-engenheiros do Google. Depois de testemunhar a evolução das redes sociais por 18 anos, Orkut se inspirou para reunir pessoas em torno de suas paixões – uma nova visão sobre a forma de socializar virtualmente. Com sede em São Francisco (CA), a Hello foi lançada em inglês em junho de 2016 e, em seguida, em português e francês. O aplicativo hello vem crescendo e ganhando usuários no mundo todo, já está disponível em 12 países, sendo a Índia o último recém-lançado, em abril de 2018. O download é gratuito na Google Play e está disponível a partir da versão Lollipop para Android