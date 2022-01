Como ter orgasmos hipnóticos só com áudios

O sexo, ainda hoje, é um assunto que é tratado como tabu e, por isso, muitas pessoas não vivem a vida sexual em sua plenitude. Tais barreiras podem ser quebradas pelo conhecimento adquirido através do tantra. Para João Vitor Heringer, massoterapeuta tântrico conhecido como ‘O Padrinho‘, a sexualidade influencia diretamente em diversas áreas da vida e por isso, o tantra pode ser transformador em amplos aspectos. “O tantra é uma constância sobre o entendimento do prazer que pode ser praticado diariamente em pequenos gestos de todas as áreas da vida”, afirma.

Nesse contexto, o Padrinho defende a ideia de democratizar o prazer e, por isso, disponibilizou uma técnica inovadora que promete gerar o ‘orgasmo hipnótico’. “O orgasmo hipnótico é como se fosse uma meditação guiada, onde a gente visa acessar, alimentar e permitir que o prazer aconteça na nossa mente, para que a gente possa potencializar aquilo que o corpo nos proporciona”, explica o massoterapeuta tântrico.

De acordo com ele, sentir prazer é um processo muito simples. Os áudios criados por ele são recheados de perguntas retóricas leves que possibilitam que a mente compreenda que o prazer é algo bom, melhorando assim, a qualidade da vida sexual das pessoas. “São três áudios, a metáfora da fogueira, a metáfora da cachoeira e um para que você pense em uma pessoa especial. Os áudios contém tecnologia 8D, então é necessário que sejam escutados de fone”, aconselha o Padrinho.

O massoterapeuta tântrico defende que essa técnica pode ser uma importante auxiliar para que a independência orgástica seja atingida. “Isto é, não depender de ninguém e de nenhum fator externo para poder se permitir a esse prazer tão maravilhoso”, pontua.

Para o tantra, o conhecido ‘orgasmo’, que duraria cerca de 15 segundos, pode ser esticado por minutos ou horas. “Não é só sobre a cama. Se ‘uma mente que se expande jamais retorna ao tamanho original’, como disse Einstein, o prazer com o tantra tem o mesmo parâmetro. É difícil experimentar algo tão poderoso e voltar pro sexo ou para a vida comum”, afirma.

Link para os áudios

Sobre o Padrinho

João Vitor Heringer, mais conhecido como Padrinho, é massoterapeuta tântrico e especialista em hipnose. Nas redes sociais, ele se tornou famoso por dar orientações e tirar dúvidas sobre o Tantra. Ele também oferece livros sobre sexualidade e cursos de massagem tântrica.

Ele criou uma nova vertente do Tantra mesclando diversas habilidades de segmentos diferentes e hoje já alcançou através do Método Excessus milhares de vidas que foram transformadas através da Massagem.