Orestes deixa PSDB e lança carta aberta ao partido

Ex-vereador, ex-secretário de governo e homem forte na RMC, Orestes Camargo Neves deixou esta quarta-feira o PSDB. Ele enviou uma carta ao partido (leia abaixo) dando suas razões para deixar a legenda depois de décadas de atividade político partidária.

Aos amigos tucanos!

Venho informar que, por razões profissionais, termino meu ciclo no PSDB!

Me orgulho de ter sido fundador deste partido e, com minha humilde contribuição, tê-lo ajudado a crescer!

Foram muitas as eleições vitoriosas em nível estadual (Covas, Alckmin, Serra e Dória), em nível federal (FHC, por duas vezes!) e em Americana, onde ajudamos a eleger, várias vezes, o nosso decano Vanderlei Macris!

Quero agradecer ao Partido e militantes pelo apoio e confiança que me deram no exercício da vereança e nos diversos cargos públicos, que me foram oferecidos, aos quais procurei honrá-los, com lealdade, dedicação e dignidade.

Insisto na minha satisfação em ter pertencido a um partido que fez algumas das melhores gestões públicas que São Paulo e o Brasil já tiveram!

Reitero meu especial apreço pela figura do nosso grande líder tucano local, Vanderlei Macris, que, na sua já longeva vida pública, sempre esteve distante dos recorrentes escândalos éticos da política do país!

Abraços e continuo à disposição de todos!

Americana, 24/02/2021

Orestes Camargo Neves