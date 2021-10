Orçamento 2022 traz criação de três novas secretarias

O orçamento 2022 de Americana traz, além de um montante estimado em R$ R$ 1.006.316.600, a criação de três novas secretarias. O governo de Chico Sardelli (PV) decidiu pela transformação das unidades de Comunicação, Gestão de Convênios e Desenvolvimento Econômico.

No projeto do orçamento, agora bilionário, as novas secretarias estimam os seguintes valores para o ano de 2022:

Secretaria de Desenvolvimento Econômico R$3milhões

Secretaria de Gestão de Convênios R$584,2 mil

Secretaria de Comunicação e Tecnologia R$2,6 milhões

A prefeitura de Americana explicou que a transformação de unidades para secretarias mantém o mesmo quadro de recursos humanos e orçamento. Os novos secretários ainda não foram anunciados.

“As três pastas a serem criadas já existem hoje como unidades e terão as suas estruturas similares às atuais, tanto em pessoal quanto em orçamento. A transformação em secretarias é importante sobretudo do ponto de vista institucional, uma vez que representam frentes importantes para o desenvolvimento do município.”