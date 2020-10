Opositor apresenta propostas no Corinthians

Único candidato de oposição à presidência do Corinthians, pela chapa “Corinthians Mais Forte”, Augusto Melo concedeu, na manhã dessa sexta-feira (9), uma coletiva de imprensa digital durante a qual apresentou seu plano de mandato. A eleição está marcada para 28 de novembro deste ano. Além do candidato, também participaram da coletiva o publicitário Sérgio Moura, responsável pela campanha da chapa, e os advogados Otto Gübel e Luis Castelo, que integram a equipe.

Para buscar a sustentabilidade financeira do Corinthians, Augusto apresentou propostas que têm como objetivos aumentar a receita e manter o clube como uma das maiores potências do futebol mundial.

“O Corinthians precisa de uma estrutura diferente para que saia da situação em que se encontra. Fui pessoalmente buscar profissionais especializados e qualificados para cada uma das áreas que merecem atenção. Nosso projeto é robusto, mas também completamente sustentável, possível de ser aplicado. Queremos trabalhar o Corinthians como um todo, nossa marca é muito forte!”, destacou Augusto.

Um dos principais pontos deste plano se refere à gestão do clube. Para isso, a equipe jurídica, que conta com dr. Gübel e dr. Castelo, planeja ações para recuperar a credibilidade do clube, como a criação do compliance – programa que acompanha todas as contratações a serem realizadas pela instituição com o intuito de evitar possíveis fraudes e desvios.

“Um programa como esse é muito importante para o futebol. Implementá-lo será um marco e, com certeza, seremos exemplo para todos os clubes do país. A anti-corrupção é somente uma das vertentes do compliance, mas dentro dele também tratamos questões éticas e morais. É adequar, hoje, toda a atuação do Sport Clube Corinthians Paulista à legislação”, explicou o advogado Luis Castelo.

Além do programa, a equipe jurídica ainda trabalha no escaneamento de todos os débitos atuais em um processo de análise e reestruturação de dívidas. “O Corinthians está quase no que chamamos de espiral da morte, que é quando se gasta mais do que se tem. Uma gestão séria e profissional vai precisar tomar conta disso”, acrescentou dr. Gübel.

Dentre as principais propostas estão: reestruturar o projeto fiel torcedor; congelar o preço do ingresso, durante 1 ano, nas partidas realizadas na Arena; disponibilizar cota de ingressos para pessoas carentes a cada jogo; tornar a Arena um espaço multi-uso; construir um shopping no Parque São Jorge aberto ao público, e, nele, reproduzir o brasão do clube no formato de uma roda gigante (o maior emblema de um clube); valorizar a presença feminina e dar direito ao voto às sócias do clube; criar uma operadora de celular, TV e rede social próprias do clube.