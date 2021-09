Oportunidades para o Setor Espacial

Agência Espacial Brasileira (AEB) abre processo seletivo para contratação de consultoria técnica especializada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).Serão oferecidas 3 vagas para profissionais das áreas de Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Redes, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Estatística. As inscrições vão até o dia 26 de Setembro.

Para implementar a Política Espacial Brasileira, a Agência relaciona-se com instituições congêneres e celebra acordos internacionais, conforme diretrizes do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), incentiva a participação de instituições privadas e de ensino, pesquisa e desenvolvimento na área espacial, incentiva a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico, estabelece normas e expede licenças e autorizações relativas às atividades espaciais, bem como a aplicação das normas de qualidade e produtividade.

São 3 editais para a contratação de consultoria técnica especializada, modalidade pessoa física, com o objetivo de elaboração de produtos referentes à segurança da informação e comunicação. A AEB realizou diversas ações que abrangem a proteção de informações sensíveis sob sua tutela, relacionadas com o setor espacial. A execução de um projeto de segurança da informação digital requer alta complexidade tecnológica e altos recursos envolvidos, o que demanda um processo de consecução robusto baseado em normas e aplicação de melhores práticas aceitas internacionalmente, tais como ISO/IEC 27.001, ISO/IEC 27.002 e ISO/IEC 27.005.

A contratação visa ao estudo e desenvolvimento de normas, documentações e ações, de forma a mitigar vulnerabilidades de segurança da informação no ambiente computacional da instituição, assim como aprimorar os trabalhos relacionados a conteúdos da área de informática.

