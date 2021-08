Oportunidade: PAT Sumaré com 140 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré está com cerca de 140 vagas de emprego abertas em seu sistema local, para diversas funções. Sumareenses interessados e com perfil para as oportunidades devem encaminhar os currículos por e-mail ([email protected]). Para mais informações, o contato deve ser feito por telefone: (19) 3399-5638.

Vagas:

· Operador de caixa (56 vagas): Ensino Médio completo;

· Auxiliar de depósito (6 vagas): Ensino Médio completo. Experiência com carga/descarga de caminhões, utilização de carrinho hidráulico, stretch;

· Atendente (4 vagas): Ensino Médio completo. Experiência na área de prevenção de perdas/segurança e atendimento ao público;

· Fiscal de Prevenção de Perdas (14 vagas): Ensino Médio completo, experiência na área de prevenção de perdas/segurança;

· Auxiliar de Frente de Caixa (5 vagas): Ensino Médio completo, experiência como fiscal de caixa;

· Repositor (42 vagas): Ensino Médio completo;

· Empacotador (15 vagas): Ensino Médio completo (ou cursando).