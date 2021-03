Operadoras retiram cabos soltos nos postes em Nova Odessa

Após solicitação da Prefeitura de Nova Odessa, as operadoras de telefonia e de internet iniciaram recentemente uma ação de manutenção em suas redes, para a retirada de possíveis cabos que se encontravam soltos ou caídos. A medida foi requisitada através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social.

Já em fevereiro deste ano, por determinação do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), a Secretaria havia promovido uma reunião com representantes das principais operadoras de telefone e internet que atuam no município para que um plano de ação pudesse ser colocado em prática e que os problemas históricos fossem resolvidos.

“Os cabos soltos representam um grande risco, especialmente aos pedestres e motociclistas. Representantes das operadoras compareceram a reunião e acertamos as tratativas, para que esse problema possa ser resolvido. O trabalho de manutenção já pode ser visto em alguns pontos do município e a tendência é avançar mais”, explica o secretário Samuel Marin.

Alguns dos primeiros locais a serem atendidos foram os cruzamentos das ruas Olímpia Moreira Comondá, com a Rua Maria Consuela Cobos Lanzoni (Jardim Flórida), da Rua Miguel Bechis com a Rua Dante Gazzetta (Jardim Flórida) e o cruzamento da Rua Ernesto Sprogis com a Avenida Ampelio Gazzetta (no Jardim Bela Vista).

“Cada uma das operadoras iniciou uma ‘busca’, a partir dos locais onde haviam reclamações’ e os problemas começaram a ser solucionados. Organizar a rede de fios é uma ação importante não apenas para o município, mas que colabora sobretudo com a empresa e na prestação do seu serviço para a comunidade local”, destacou o adjunto, Rafael Brocchi.

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, mesmo com as ações já iniciadas pelas empresas, a população de Nova Odessa pode auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos de manutenção informando a sua operadora, pelos canais de atendimento ao consumidor, sobre os problemas visíveis nos cabos da sua rua ou bairro.

“O problema não está apenas em relação a queda de possíveis cabos dos postes, mas também em possíveis ‘barrigas’, o que pode acarretar em rompimento por conta da passagem de caminhões com baús de altura mais elevada. Portanto, a colaboração da comunidade é fundamental para que esses problemas possam ser corrigidos pelas operadoras”, finaliza Marin.