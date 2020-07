‘Operação Sossego’ da Guarda põe fim a ‘pancadão’ no Picerno

Mais de 500 pessoas que participavam nesse domingo (19) de um ‘pancadão’ na Avenida Fuad Assef Maluf, principal via da região do Picerno, foram dispersas durante a ‘Operação Sossego’ realizada pela Guarda Municipal de Sumaré, em conjunto com o departamento de fiscalização de postura e a Polícia Militar. A blitz que aconteceu em todas as regiões do Município teve como foco coibir aglomerações e a perturbação do sossego. Iniciada na sexta, as equipes percorreram os bairros: Centro, Picerno e Luiz Cia (sexta), Matão e Área Cura (sábado), e Maria Antonia, Dall´Orto e Picerno (ontem). A Guarda recebeu nesse final de semana 79 solicitações por perturbação de sossego. “A situação mais complicada aconteceu durante o pancadão no Picerno, pois flagramos motoqueiros com passageiros sem capacete, carros atrapalhando o trânsito, pessoas sem máscara descumprindo o isolamento social, som alto e etc”, explicou a Comandante da GM, Simone Nery.

Além das ações diárias, A GM tem realizado constantemente essas blitz noturnas visando preservar o sossego público. Também conhecida como Operação Bairro Seguro, a ‘blitz’ tem o intuito de inibir e coibir possíveis delitos. Essas atividades preventivas ocorrem em vários pontos do Município, de acordo com os índices de cada região, e resultam em números estatísticos positivos.

“As forças de Segurança, junto com os departamentos técnicos responsáveis, estão fazendo um grande trabalho de orientação da população. Além de desfazer as aglomerações, os agentes reforçam as recomendações sanitárias, visando o apoio e conscientização dos cidadãos”, reforçou o prefeito Luiz Dalben.

Na abordagem da “Operação Sossego” também foi realizada a averiguação de veículos e pessoas. Para denunciar, o munícipe deve entrar em contato pelos telefones 190, 153 ou (19) 3873-2656.