‘Operação Saturação’ multa 12 estabelecimentos em Sumaré

A Guarda Municipal de Sumaré, juntamente com as polícias Civil e Militar e apoio das secretarias municipais, segue realizando as operações com o objetivo de conter as aglomerações e visando ao cumprimento das medidas restritivas previstas em decreto Estadual – que atualmente correspondem à Fase de Transição do Plano São Paulo. No fim de semana, 22 estabelecimentos foram notificados e 12 autuações por descumprimento do decreto. Em praças públicas houve abordagens educativas.

As blitze são chamadas de “Operação Saturação” e ocorrem todos os fins de semana com base na Lei Municipal nº 6.539/2021, que prevê multas para organizadores e participantes de festas clandestinas e concentrações em praças e avenidas da cidade, além de averiguar e orientar o funcionamento do comércio. Decreto. As multas vão de R$ 3.500 a R$ 16.500 dependendo da infração e, em caso de reincidência, o valor dobra.

A comandante da GCM (Guarda Civil Municipal) de Sumaré, Simone Nery, reforça a importância dessas ações para conter a disseminação do coronavírus. “As operações foram intensificadas nos pontos onde identificamos aglomerações recorrentes, mas contamos com o apoio da população, respeitando e colocando em prática as medidas de prevenção, não fazendo aglomerações, tudo isso é fundamental para que possamos barrar o vírus”, disse Simone.

Para ajudar nas ações policiais, também é utilizado o sistema de videomonitoramento e leitores de placas para identificar concentração de veículos, especialmente em praças públicas. É que além da aglomeração de pessoas, está proibido o consumo de bebidas alcoólicas em praças, ruas, avenidas e espaços públicos, em locais ermos, residências ou chácaras utilizadas para encontros e festas clandestinas que venham a causar perturbação do sossego público, do bem-estar e da segurança da comunidade.