Operação fiscaliza bares abertos na av Brasil em Americana

Operação Integrada com agentes da Gama e da PM na Av Brasil em Americana aconteceu na noite desta sexta-feira com foco de reduzir o risco de aglomeração de pessoas, perturbação de sossego. A cidade tem alta nos casos e no registro de mortes por conta da pandemia do Coronavírus.

Segundo dados da PM, foram realizados bloqueios em locais estratégicos e pontos de visibilidade próximos aos locais mais problemáticos.

Foi destacada uma equipe da PM e 1 da GM para patrulhar a Avenida e orientar os estabelecimentos quanto ao horário previsto no Decreto Estadual referente a fase Amarela, e em caso de descumprimento foram elaborados relatório de infração administrativa e boletim de ocorrência.

Força Tática apoiando as ações e até o momento não foi registrado nenhum ponto de aglomeração.

Resultado da Operação da noite desta sexta-feira (8 de janeiro)

38 carros fiscalizados

1 moto fiscalizada

57 pessoas abordadas

1 BOPM de Descumprimento do Decreto Estadual Fase Amarela

3 pontos de bloqueios

6 Pontos de estacionamento

3 Auto de Infração de trânsito

10 Estabelecimento comercial, fiscalizados/orientados.