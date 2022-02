Ônibus. Santa Bárbara renova toda frota com veículos zero km

A partir deste domingo (20) o Transporte Coletivo Urbano de Santa Bárbara d’Oeste conta com novos ônibus. A Nova Via, empresa responsável pelos serviços na cidade, passa a utilizar novos veículos Zero KM, com ar condicionado, Wi-FI em implantação, tomadas USB e demais dispositivos técnicos que oferecem conforto ao usuário.

O investimento da empresa é de R$ 18 milhões na aquisição de 26 novos veículos chassi Mercedes Benz e carroceria Marcopolo New Torino. A frota oferece eficiência operacional, com manutenção simplificada, mais rápida e gerando menos custos, com atributos de robustez e confiabilidade. Todos os veículos são equipados com motores com tecnologia Euro 5 (conjunto de normas regulamentadoras pensadas para reduzir a emissão de poluentes dos veículos movidos a diesel – o nome é uma referência à lei europeia criada com o mesmo propósito), permitindo sensível diminuição na emissão de poluentes para o meio ambiente.

Os ônibus dispõem de poltronas estofadas, ar-condicionado desenvolvendo uma temperatura mais amena e agradável no ambiente interno, isolamento térmico e acústico, suspensão pneumática que assegura maior estabilidade do veículo, tomadas USB para carregamento de aparelhos eletrônicos, celulares, tablets, entre outros, além de Wi-Fi em implantação (com análise técnica já em andamento, verificando os mais variados pontos de sinal do Município), oferecendo acesso à Internet, downloads e plataformas de streaming.

Os veículos oferecem também acessibilidade, rampas elevatórias para acesso de pessoas com deficiência, bilhetagem eletrônica e sistema de monitoramento, proporcionando maior controle e segurança do motorista e usuários.

“Para uma cidade em desenvolvimento, novos ônibus, ainda mais modernos. Santa Bárbara d’Oeste tem hoje a frota de ônibus mais moderna da RMC e uma das mais modernas do País. Oferecemos tudo aquilo que é necessário para que o barbarense se desloque pela nossa cidade com dignidade, respeito, conforto e comodidade. Quem usa os ônibus em Santa Bárbara sabe o quanto avançamos nos últimos anos. O passado é bem diferente do serviço prestado hoje. Nossa cidade se conecta com as principais tecnologias existentes no Mundo! Sempre em frente! Sem parar!”, comentou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.