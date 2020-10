Ônibus voltam a circular aos domingos em Americana

A Prefeitura de Americana informa que, a partir deste domingo (25), os ônibus do transporte coletivo municipal voltam a circular aos domingos e feriados. A solicitação foi feita pela prefeitura e atendida pela SOU Americana, concessionária responsável pelo serviço na cidade, com base no crescente retorno da circulação de pessoas, uma vez que a cidade se encontra na fase verde do Plano São Paulo, que liberou diversas atividades econômicas, respeitando o protocolo de segurança em função da pandemia de Covid-19.

As linhas e horários dos ônibus aos domingos e feriados, divulgada pela SOU Americana, seguem em anexo.