Ônibus pega fogo perto da rodoviária esta manhã, em Americana

Um ônibus da Sou Americana pegou fogo na manhã desta sexta-feira, próximo à Rodoviária, por volta das 7h.

A equipe do Corpo de Bombeiros recebeu a informação de que o veículo estava em chamas e que seria um ônibus do transporte coletivo do município.

Ao chegarem no local, as equipes se depararam com o veículo totalmente em chamas e de imediato foi realizado o combate às chamas.

O motorista do coletivo informou aos agentes que o veículo havia “afogado” e, ao tentar dar partida novamente, percebeu o princípio do incêndio. No momento, o coletivo estava lotado, mas ninguém ficou ferido.

Foto Corpo de Bombeiros