Ônibus intermunicipal sobe a partir de domingo

A EMTU vai reajustar a passagem dos ônibus de dez linhas metropolitanas da região de Campinas, gerenciadas pela EMTU. Os acréscimos são de R$ 0,05 a R$ 0,10 nas tarifas, e valem a partir do próximo domingo, dia 29. Entre as linhas do Consórcio Bus+ estão as de Americana para Campinas, mas o usuário terá confirmação no site da EMTU.

De acordo com a EMTU, o aumento se dá em razão do reajuste no valor dos pedágios das praças, que estão em vigor desde julho.

O cálculo é feito pela divisão do valor pago na região de pedágio pelo número médio de passageiros por viagem. O objetivo é ressarcir as empresas concessionárias e permissionárias dessa despesa sobre a operação.

Haverá aumento também em linhas da Grande São Paulo, Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba.

Ainda de acordo com a EMTU, os viajantes estão sendo informados sobre as linhas que terão reajuste por meio de avisos afixados nos ônibus, mídias sociais e pelo site emtu.sp.gov.br.