Ônibus atende ‘pós-Anhanguera’ a partir de 2ª em Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), anunciou na sexta-feira (12) que os bairros de chácaras da região conhecida como “Pós-Anhanguera” passarão a contar com o atendimento por uma das linhas de ônibus do Transporte Coletivo Municipal já a partir da próxima segunda-feira, dia 15.

No mês passado, o prefeito – ao lado do secretário de Governo, Marco Russo, do responsável pelo Departamento de Transportes Municipal André Gazzetta, e do vereador Cabo Natal (Avante) – esteve reunido com o gerente administrativo da empresa concessionária Rápido Sumaré, Antônio Gaspar Luiz, onde foi debatida a possibilidade de extensão de uma linha.

“A empresa realizou os estudos e foi verificada viabilidade de estender a linha 400 (Jardim São Francisco-Centro) até o Pós-Anhanguera, com três horários ao dia, sete dias por semana. Fico extremamente feliz em poder viabilizar essa reivindicação da comunidade dos bairros pós-Anhanguera e tenho a mais absoluta certeza que a inclusão da linha de ônibus vai contribuir muito com essa comunidade de chácaras”, destacou Leitinho.

A Linha 400 passa a ser denominada, a partir de segunda-feira, Jardim São Francisco/Centro/Via Residencial Borda da Mata 3. Haverá ônibus, no sentido ida, às 6h30, 12h30 e 17h30. No sentido volta será às 7h30, 13h30 e 18h30, horários válidos de segunda a domingo.

Atualmente, o sistema de Transporte Coletivo Urbano (Municipal) de Nova Odessa é composto por cinco linhas, realizadas por meio de cinco veículos, que transportam diariamente uma média de 715 passageiros. O valor da tarifa está afixado em R$ 3,10.