MDB de Ondas vence novamente estadual

O MDB de Americana comemorou na tarde desta terça-feira nova vitória da sessão local do partido contra intervenção da Direção Estadual. A decisão proferida pelo juiz Márcio Roberto Alexandre no feriado declarou “nulo de pleno direito o ATO DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO MDB que DESTITUIU O DIRETÓRIO DO MUNICÍPIO DE AMERICANA, e o reconduzo os integrantes da DIRETÓRIO MUNICIPAL ANTERIORMENTE CONSTITUÍDOS, ratificando todos os atos preparatórios para as Eleições Municipais de 2020, inclusive sua CONVENÇÃO PARTIDÁRIA REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2020.

Por fim, determino a juntada de cópia dos presentes autos aos processos DRAP envolvidos em dissidência a fim de subsidiar o respectivo julgamento”.

A novela começou dias antes da convenção municipal e se estende até hoje, mas a campanha de Ondas avança como as outras oito na cidade. A decisão é mais um passo na consolidação da chapa que luta para ir para as urnas no dia 15 de novembro.