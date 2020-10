Ondas e Erich visitam Sincomercio para ouvir demandas

Os candidatos a prefeito e vice de Americana nas eleições de 15 de novembro, Alfredo Luiz Ondas (MDB) e Erich Hetzl Junior (Podemos), respectivamente, estiveram na sede do Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste) nesta segunda-feira (26/10). Eles foram acompanhados pela candidata a vereadora Juliana Cordenonsi (MDB).

A comitiva foi recebida pelos presidente e vice do Sincomercio, Vitor Fernandes e Ozanini Mario Rosineli, respectivamente. Também esteve presente no encontro o presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Wagner Armbruster.

A visita foi solicitada pelos candidatos e teve como objetivo ouvir as demandas do setor empresarial e apresentar algumas propostas do plano de governo. “Nossos principais planos são o zelo pelo dinheiro público e uma política agressiva de geração de emprego e renda”, destacou Ondas.

O presidente do Sincomercio agradeceu a visita e destacou a importância de parcerias entre o setor público e as entidades de classe. “Prefeitura e empresários precisam trabalhar em sintonia em prol do desenvolvimento econômico do município”, comentou Fernandes.