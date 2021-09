On Gossamer chega com modelagem ajustada para brasileiras

A Loungerie, umas das principais marcas brasileira de lingeries, traz com exclusividade a marca americana On Gossamer, criada em Miami e reconhecida por utilizar em suas coleções tecidos inovadores e leves que equilibram o básico do dia a dia e o sexy em uma única peça.

Aportando no Brasil pela primeira vez, a marca internacional chega com a calcinha biquini confeccionada com tule de origem italiana 100% poliamida, que ainda conta com tecnologia exclusiva desenvolvida nas numerações P-M-G-GG e estará disponível em sete cores (azul petróleo, preto, roxo, lilás, rosa claro, latte e fúcsia). Para tornar o produto ainda mais atrativo, a calcinha teve sua modelagem ajustada para o corpo da mulher brasileira, focando sempre no conforto, para que a sensação seja a de estar vestindo quase nada, tornando a peça um coringa para o dia a dia.

A chegada da marca americana a Loungerie faz parte do plano de expansão da empresa, que conta ainda em seu portfólio com as marcas internacionais Fashion Forms, Hanky Panky, Wacoal e Spanx. As peças estarão disponíveis em 20 lojas e no e-commerce da Loungerie.

Sobre a Loungerie

Em 2009, a Loungerie chegou ao mercado de moda íntima com um novo conceito de lingerie. Com a ideia de oferecer a melhor experiência, com atendimento único no segmento, a Loungerie abriu sua primeira loja no Morumbi Shopping e se tornou referência no mercado de varejo de moda íntima no Brasil. Trouxe como diferencial a marca Sutiã Perfeito, com diferentes combinações de tamanho de tórax e busto, que permite um ajuste perfeito. Outro diferencial da marca é a variedade de produtos. A cada semana é lançada uma nova coleção, oferecendo um portfólio completo em lingerie, loungewear, beleza e acessórios, além das renomadas marcas internacionais Fashion Forms, Hanky Panky, On Gossamer, Spanx e Wacoal. Atualmente a marca possui mais de 70 lojas e está presente em 21 Estados e continua seu plano de expansão.