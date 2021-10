Ômega-3 pode combater o estresse

O estresse é um problema da atualidade não só no Brasil, mas em todo o mundo. Especialmente nesse período de pandemia, as pessoas têm se encontrado em situações complexas, especialmente relacionadas ao excesso de trabalho, causado pelo trabalho remoto.

Segundo Ricardo Maia, CEO do Grupo Life Natural, empresa de produtos naturais, o estresse pode trazer diversas consequências para as pessoas. “O estresse está relacionado ao desenvolvimento de hipertensão, de transtornos psicológicos e, também, ao envelhecimento precoce”, explica.

Para combater os efeitos negativos do estresse, é possível contar com a suplementação de ômega-3. “O ômega-3 é um nutriente que possui ação anti-inflamatória e, por isso, ajuda as pessoas que passam por situações estressantes em seu dia a dia”, explica Maia.

Diversos estudos sobre a relação entre o ômega-3 e os efeitos do estresse têm sido realizados no Brasil e no mundo. Recentemente, pesquisadores descobriram que o nutriente diminui os níveis de cortisol no organismo, bem como combate inflamações.

“Os benefícios da suplementação de ômega-3 abrangem o retardamento do envelhecimento e o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, como a depressão”, aponta o CEO do Grupo Life Natural.

De acordo com o National Health Interview Survey, produzido pelo Instituto de Saúde dos Estados Unidos, o ômega-3 é um dos suplementos mais consumidos no país tanto por adultos quanto por crianças.

“Além de auxiliar no combate à depressão e ao envelhecimento precoce, o ômega-3 possui efeitos positivos para a saúde do coração, do cérebro e até mesmo dos olhos. Diante de tantas vantagens, fica fácil entender por que o nutriente se tornou tão comum”, finaliza Maia.

Ricardo Maia é formado em Administração e, atualmente, é CEO do Grupo Life Natural, que atua na importação e na fabricação de produtos naturais. Atualmente, sua equipe cuida da importação e da exportação de mais de 100 produtos diferentes em seu portfólio.