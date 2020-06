Ombudsman da Folha no Roda Viva na 2a

O Roda Viva desta segunda-feira (22/6), com o filósofo, jurista e professor Silvio Almeida, terá na bancada de entrevistadores a presença inédita de um ombudsman em atividade, do jornal Folha de S. Paulo, cargo ocupado pela jornalista Flavia Lima. A entrevista vai ao ar às 22h, na TV Cultura, no site da emissora, Twitter, Facebook, YouTube e LinkedIn.

Flavia Lima é a primeira negra a exercer a função de ombudsman do veículo, e deve trazer ao debate a perspectiva do racismo na imprensa brasileira, a presença dos negros nas redações e a discriminação racial na mídia. Entre as pautas do programa estão a representatividade negra em diversas esferas, o racismo estrutural, violência policial e a onda de protestos antirracistas ao redor do mundo.

Para a âncora do programa, Vera Magalhães, a participação de Flavia vai enriquecer o debate. “Há uma discussão muito importante a ser feita sobre o espaço dado à diversidade nas redações e também nas páginas dos jornais e pautas dos telejornais. Não apenas com notícias sobre racismo, mas trazendo negros de várias áreas para falar como especialistas e fontes”, afirma Vera.

Também integram a bancada de entrevistadores Thiago Amparo, professor de direito da FGV-SP e colunista do jornal Folha de S.Paulo; Paulo Cruz, professor de filosofia e colunista da Gazeta do Povo; Paula Miraglia, antropóloga e diretora geral do Nexo Jornal; e Joyce Ribeiro, apresentadora do Jornal da Tarde da TV Cultura.

Sobre Silvio Almeida

Silvio Almeida é doutor em filosofia e teoria do direito pela USP, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) e da Universidade Mackenzie, professor visitante da Universidade Duke, nos Estados Unidos, e presidente da Fundação Luiz Gama. Ele também é autor de diversas obras sobre filosofia, racismo e consciência de classe, como o livro ‘Racismo Estrutural’, que discute como o racismo está na estrutura social, política e econômica da sociedade brasileira.