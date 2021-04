Omar visita Chico na prefeitura

O ex-prefeito de Americana Omar Najar/MDB visitou o sucessor Chico Sardelli/PV na manhã desta quinta-feira. Com pelo menos dez herdeiros deixados no governo Chico, Omar foi acompanhado de seu ‘afilhado’ na Câmara vereador Juninho Dias/MDB. Esteve na reunião, e na foto, o filho de Sardelli Franco, cotado para vir a estadual no ano que vem pelo PL. O vice-prefeito Odir Demarchi/PL também estava na foto.

Omar disse ao NM na semana passada que não pretende vir candidato a 2022. O PL pressiona Sardelli para lançar Franco. E Thiago Martins/PV tem dito aos quatro ventos que está ‘se coçando’ para vir para a disputa. Omar critica o que considera ser o ‘inchaço’ da prefeitura, mas um fiel escudeiro dele tem cargo no DAE. Aparentemente, a conversa foi recheada de amenidades (bastante público) e com alguns encaminhamentos.

FUTURO, CONTAS E RÁDIO– Para as próximas semanas ou próximos meses estão previstas a votação das contas de Omar, rejeitadas no TCE SP o que o obriga a ter 13 votos, e a postura da rádio de Omar, Azul, que teria iniciado um movimento de pressão sobre o governo- o que ainda não aconteceu. A conferir.