Omar diz que alteração do viaduto é provisória

Em uma LIVE rápida em seu Facebook na tarde desta sexta-feira o prefeito Omar Najar (MDB) falou sobre a volta da mão dupla do viaduto Amadeu Elias, no centro de Americana. Omar apareceu ao lado do pré-candidato a prefeito da cidade, Chico Sardelli (PV) e o vereador Odir Demarchi (PL) – pré-candidato a vice.

Em sua fala, Omar não demonstrou muita empolgação com a decisão e afirmou que essa pode não ser a última alteração que será realizada no local.

“É uma decisão provisória, nós temos que lutar com a Rumo pra ela fazer o alargamento do viaduto. É uma situação provisória para acomodar os comerciantes que dizem que tem prejuízo. Eu vou fazer pela vontade da população e pelos estudos que fizemos, espero que dê certo, mas tenho minhas dúvidas ainda”, disse Omar.

Omar ainda afirmou que a decisão final ficará para o próximo prefeito da cidade. “As decisões não foram tomadas antes devido aos estudos técnicos, e eu vou dizer uma coisa, isso é provisório, o estudo tem que ser feito minucioso para que não atrapalhe todo mundo. (…) nós vamos fazer essa mudança a partir da semana que vem, a gente espera que dê certo, mas eu tenho ainda minhas dúvidas, eu estou seguindo a opinião de alguns técnicos, que acham viável, então nós vamos seguir e se não tiver, talvez a gente volte outra vez a utilizar e deixar funcionar do jeito que está até a posse do novo prefeito”, afirmou Omar.

CARONA – O que chamou atenção após o anúncio da alteração foi a quantidade de políticos que tentaram uma ‘carona’ na ação do prefeito. Pré-candidatos a prefeito, pré-candidatos a vereador e vereadores atuais postaram vídeos dizendo que ‘lutavam’ pela alteração. No final das contas, os créditos ‘ficaram’ com o candidato a prefeito de Omar – Chico Sardelli – que emplacou sua presença e do vice no anúncio oficial.