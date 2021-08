Omar Najar eleito presidente do MDB até 2023; JR Dias vice

Neste domingo, 15 de agosto, aconteceu em Americana a convenção do partido MDB em que foi empossado o ex-prefeito Omar Najar como presidente para o biênio de 2021 a 2023. O vereador Juninho Dias, mais votado nas eleições 2020 ficou como vice-presidente.

Fernando Giuliani, agora ex-presidente do partido, havia pedido afastamento logo após as eleições e ficou de fora da executiva empossada neste domingo. Sem Giuliani, o partido deve se movimentar com mais afinco para 2024 e deve contar com mais participação de JR Dias, com quem Giuliani nunca teve aproximação.

COMISSÃO EXECUTIVA 2021

-Presidente

OMAR NAJAR

-Primeiro vice presidente

PAULO EDUARDO DIAS JUNIOR

-Segundo vice presidente

FRANCISCO CARLOS RANGEL

-Secretário geral

CARLOS ADALBERTO DELFINI

-Secretário adjunto

DANILO APARECIDO ANTONINO

-Membros

SÉRGIO LUIS MANCINI

SEBASTIÃO HORTENSE

JULIANA CORDENONSI DO AMARAL

AILTON GONÇALVES DIAS FILHO

OMAR NAJAR NETO

GLAUCIA ESTELA CAMARGO

MARCOS GUILHERME