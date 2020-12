Omar inaugura reforma da Ala 2 do Hospital Municipal

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), inaugurou, na manhã desta segunda-feira, a Ala 2 do Hospital Municipal. O espaço abrigará pacientes do pré e pós cirúrgico de ortopedia.

O valor do investimento foi de aproximadamente R$500 mil reais, sendo R$400 mil de emenda do Deputado Federal Orlando Silva (PCdoB) e R$100 mil recursos próprios da prefeitura. Ao todo são 14 leitos de internação em 600 metros quadrados. Todos os quartos possuem móveis planejados e TV.

Com a finalização da obra, o Hospital Municipal está 50% reformado, além do pronto-socorro, obra também entregue no Governo Omar.

“É um lugar mais confortável para as famílias, pessoas que usam o Hospital. Fico contente com o término da Ala, fizemos a 1, a 2, agora temos que fazer a 3, que já existe verba. Conseguimos com a ajuda de todos chegamos aos finalmente para atender melhor a população de Americana”, disse Omar.

“Fizemos de tudo no governo Omar pra que o que fosse começado também fosse terminado”, comentou o secretário de Saúde, Gleberson Miano.

Omar ainda falou da tecnologia aplicada na reforma. “As camas, tudo novo, a gente tinha uma situação de Hospital de terceiro mundo, hoje estamos com uma ala de hospital de primeiro mundo, temos que utilizar o dinheiro público para atender a população. O importante é isso, o conforto”, disse.