Omar faz TBT de ‘economia da Gama’

O ex-prefeito de Americana Omar Najar foi às redes sociais com uma postagem memória (TB) indicando que a Gama iria economizar R$ 86 mil por ano com novo contrato de radiocomunicação. Ele repostou notícia de 2017 que indicava que a Guarda Municipal de Americana firmou contrato com uma nova empresa prestadora de serviços de radiocomunicação, a TRC Telecomunicações.