Omar ‘entrega’ escrituras gratuitas pro pessoal do Mário Covas

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), informou, nesta segunda-feira, que assinou a Certidão de Regularização Fundiária (CRF), para que as famílias do Conjunto Habitacional Mário Covas possam requerer as escrituras gratuitas do imóvel. Segundo Omar, são 447 imóveis que terão acesso à escritura.

Veja a publicação do prefeito nas redes sociais.

Fiquei muito feliz hoje em assinar a Certidão de Regularização Fundiária (CRF), que é o documento conclusivo do processo de Reurb – Regularização Fundiária do Conjunto Habitacional Mário Covas, que conta com 447 imóveis.

Após mais de 16 anos da entrega das chaves, as famílias que já estão com imóvel quitado poderão requerer, enfim, suas escrituras gratuitamente junto à CDHU. A Prefeitura cumpriu a parte dela e o andamento do processo cabe agora ao Governo do Estado.

Essa é uma notícia muito boa, pois garante a tranquilidade com relação à propriedade do imóvel, um trabalho que realizamos com muita dedicação nos últimos anos, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, pois sabemos da importância das pessoas terem suas casas com a escritura no nome.