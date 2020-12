Novo reservatório do Jardim Brasil deve garantir abastecimento da região

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), entregou, nesta sexta-feira, a obra de ampliação do reservatório do Jardim Brasil – que atinge toda região do Zanaga. Com a ampliação, o reservatório dobra sua capacidade e passa a distribuir 4,5 milhões de litros.

O “novo” reservatório deve amenizar a falta d’água na região, que sofre com o problema frequentemente. A obra de R$3,2 milhões foi realizada com recursos próprios do Departamento de Água e Esgoto (DAE).

De acordo com o diretor do DAE, Carlos Zappia, o sistema de reservação que existia no local era da década de 80 e estava bastante defasado, necessitando de modernização. “Foi necessária a construção de um novo para avaliarmos efetivamente o antigo, se ele pode ser recuperado ou não”, disse Zappia. Durante sua fala, Zappia ainda afirmou que o novo reservatório vai dar conta do abastecimento.