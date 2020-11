Omar e Sardelli votam esta manhã na mesma escola

O prefeito de Americana Omar Najar/MDB e o candidato do PV Chico Sardelli, apoiado por Omar, votaram na manhã deste domingo na mesma escola. Omar votou por volta das 10h, logo depois foi a vez de Sardelli.

OMAR ALFINETA DOIS- Omar disse que, se pudesse, seria novamente candidato. Ele elogiou Sardelli. “Quem mais procurou saber do nosso projeto foi ele/Sardelli”. O prefeito ainda comentou o que achou da campanha. “Foi muito suja a campanha. Gastaram muito dinheiro público em algumas campanhas”, arrematou.

SARDELLI FALA DA LUTA CONTRA FAKENEWS– “Termino a campanha com tranquilo com o sentimento do dever cumprido. Sem atacar ninguém, apesar de ter sido atacado”. Ele lamentou a postura de ‘alguns adversários’ que não cumpriram o documento assinado na OAB, por eleições limpas.